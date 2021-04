A quien sí le vamos a jalar las orejas es a Ítalo Marenco: muchacho, usted ya no está en Combate, sabemos que tiene los dotes para ser divertido y lo logra fácil, pero ojo, no hay que sobresalir con bromas como esconderse detrás de una puerta y pegar “alaridos”; recordemos que desde hace un tiempo la producción de Giros viene dándole un tono más serio al matutino. Eso sí, hay que admitir que no todo el mundo piensa como nosotros, pues la broma que Ítalo le hizo a la recién llegada Tere fue sumamente celebrada en redes y, antes de ponernos en modus amargo, a nosotros también nos dio mucha risa. Además, la mismísima reina de los talk shows diurnos, Ellen DeGeneres, es conocida por justamente hacer lo mismo y pegarle sustos divertidísimos a sus invitados.