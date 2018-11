El calibre de insultos que recibió rayó en lo inaudito, lo cual es mucho decir en redes sociales y ojo, no provinieron solo de saprissistas: hubo de todo, y eso que no nos atrevimos a seguir leyendo después de unos veintitantos comentarios. No puede uno dejar de preguntarse si Núñez leerá la realimentación de sus posts y, además, ¿con qué necesidad se expondrá para que le den, a sabiendas del veneno que desata la pasión del fútbol?