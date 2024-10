Leire Martínez revela su lucha interna tras 17 años en La Oreja de Van Gogh

La cantante Leire Martínez, vocalista de La Oreja de Van Gogh durante 17 años, se pronunció sobre su salida del grupo en la nueva temporada de la docuserie Me quedo conmigo, disponible en Mitele, una plataforma de televisión en línea en España. Este formato, que explora la vida de figuras públicas, invita a los participantes a abordar sus emociones con la guía de una psicóloga. Martínez revela en su episodio que permitió malos tratos durante su carrera musical, lo que la llevó a enfrentarse a miedos y heridas del pasado.

En el primer episodio de la tercera temporada, la artista donostiarra se muestra vulnerable y confiesa que permitió ser tratada de manera injusta. “Me cuesta poner límites, lo que ha llevado a que invadan lo que soy”, afirmó Martínez. La serie explora cómo enfrenta estos problemas emocionales y cómo trabaja en su salud mental con la ayuda de la psicóloga Andrea Vicente, especialista en relaciones afectivas y autoestima.

Leire Martínez y sus 17 años en La Oreja de Van Gogh

Durante 17 años, Martínez fue la voz de ocho álbumes que marcaron a generaciones de fanáticos. Sin embargo, asegura que su vida profesional incluyó momentos difíciles y decisiones que afectaron su bienestar. “A veces no sabía si era suficiente, y eso me afectaba profundamente”, expresó.

El enfoque de Me quedo conmigo no se limita a su carrera artística, sino que aborda los retos personales de Martínez. En la docuserie, el público la acompaña en actividades terapéuticas donde busca sanar heridas y aceptar su realidad actual. En un segmento conmovedor, recuerda: “He permitido que no se me trate tan bien como merecía”, una afirmación que marca el inicio de su proceso de sanación.

LEA MÁS: Leire Martínez deja La Oreja de Van Gogh tras 17 años como su vocalista

Martínez también reflexiona sobre su infancia y cómo los miedos que vivió de niña influyeron en su vida adulta. “Hubo una niña dentro de mí que tenía miedo, que sufría”, comentó, añadiendo que ahora se siente orgullosa de quién es. Este viaje emocional es central en su experiencia en la serie, donde comparte el valor de poner límites y no ceder el poder de decidir cómo ser tratado.

Leire Martínez cuenta que durante su carrera musical permitió malos tratos. Foto: Instagram de Leire Martínez.

El futuro de Leire después de La Oreja de Van Gogh

La salida de La Oreja de Van Gogh representa un cambio profesional y personal para Martínez. A través de Me quedo conmigo, la cantante busca sanar heridas y encontrar un nuevo rumbo en su vida, lejos de las presiones y expectativas que la acompañaron por años.

Me quedo conmigo ha ayudado a otras figuras públicas a superar momentos difíciles. En temporadas anteriores, personalidades como Marina Ruiz y Elena Tablada abordaron aspectos de sus vidas con la orientación de Andrea Vicente. El formato ha recibido elogios por su enfoque humano y terapéutico.

LEA MÁS: Leire Martínez habla tras su salida de La Oreja de Van Gogh; Amaia Montero desmiente rumores