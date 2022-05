Dwayne Johnson: El actor que podría ser presidente de EE. UU. llega a sus 50 años

Más allá de la actuación, Dwayne Johnson ha sido luchador, futbolista, psicólogo, activista y ahora, a punto de cumplir su quinta década de vida, una encuesta hecha por Pipsplay, en la que participaron 30.000 personas en edad para votar, arrojó como resultado que el actor es favorito a convertirse en presidente de Estados Unidos.

Entre sus muchas actividades, Johnson ha manifestado anteriormente su interés en la política. “Consideraría una carrera presidencial en el futuro si es lo que la gente quiere. Lo digo en serio y no soy frívolo de ninguna manera con mi respuesta. Eso dependería de la gente”.

Y el público habló. La Roca, como se le conoce, se llevó el 46% de los votos de los encuestados, quienes eligieron a las estrellas de cine que más les gustarían como representantes en la Casa Blanca.

Además del innegable carisma del actor, esta avasalladora elección podría deberse a las declaraciones en las que Johnson interpelaba al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su mandato: “¿Dónde estás? Porque estamos todos aquí. Quizás algún día emerja ese líder galvanizador. De cualquier manera, el proceso de cambio ya ha comenzado”.

Así, la idea de ver al actor en la Casa Blanca no suena tan descabellada, es por ello que recordamos las seis facetas más suaves de su vida.

Esta foto tomada el 10 de junio del 2016 muestra al actor Dwayne Johnson el estreno de Warner Bros of Central Intelligence, en Westwood, California. (CHRIS DELMAS)

Juventud turbulenta e inicio en las luchas

A Dwayne Johnson, el fútbol lo salvó de caer en la delincuencia. Proveniente de una familia humilde, Johnson vivió toda su infancia en casas de alquiler de barrios peligrosos. A los 16 años ya lo habían arrestado al menos ocho veces por mal comportamiento, pero fue la aparición de un profesor de secundaria (Jody Swit) lo que cambió el rumbo del hoy actor.

Johnson llegó al gremio actoral después de ser un luchador de la WWE, donde ganó su apodo como La Roca, porque inicialmente se hacía llamar Rocky Maivia, en honor a su padre y abuelo, quienes también fueron luchadores. Su aspecto físico y su determinación para luchar contra la adversidad le han dado la imagen de hombre inquebrantable; sin embargo, él mismo ha demostrado que es un ser humano con fortaleza en los brazos, pero también en el corazón.

Labor altruista

El lado amable y compasivo del actor de Fast & Furious es bien conocido, ya que es común verlo apoyando a personas en situaciones difíciles. El año pasado le regaló su camioneta personal a Oscar Rodríguez, un veterano de la marina con un largo historial de servicio social. “La amabilidad me importa, así que gracias amigo”, escribió en la publicación donde se ve a Rodríguez muy conmovido.

Dos años antes invitó al set de la película Moana a tres niños: PJ, Cameron y Lucy, quienes forman parte de la fundación Make a wish, encargada de cumplir el sueño de pequeños que padecen alguna enfermedad que pone en riesgo su vida. “Al final del día es eso. Es genial hacer películas como esta, que todo el mundo ve, pero este tipo de cosas son la mejor parte”, dijo en entrevista con El Universal en 2019.

Además, es el creador de The Dwayne Johnson Rock Foundation, organización que se encarga de diseñar programas para enriquecer las vidas de los niños hospitalizados por discapacidades médicas, trastornos y enfermedades.

Entre otras acciones, en 2015, Johnson donó $1,5 millones a GoFundMe para pagar la cirugía de un perro abandonado. En 2017 dio $25.000 a los esfuerzos de ayuda por el huracán Harvey y en 2018 se encargó de brindar un gimnasio a una base militar en Hawái.

El actor Dwayne Johnson, conocido como La Roca, desea luchar por la Casa Blanca si la gente lo desea. (Instagram)

Acepta sus debilidades

El actor no tiene problema en mostrarse como un ser humano capaz de sentir temor o dolor. En algunas entrevistas en las que ha hablado sobre su adolescencia aceptó haber sufrido depresión después de que tuvo que abandonar el fútbol por varias lesiones.

“Llegué a un punto en el que no quería hacer nada, ni ir a ningún lado. Descubrí que, en la depresión, una de las cosas más importantes es darte cuenta de que no estás solo. No eres el primero en pasar por eso”, apuntó.

También ha revelado la afectación que sufrió al ver a su madre llorar una vez que los desalojaron de su casa. Desde entonces prometió trabajar para evitar que su madre volviera a sufrir algo así, luego de que fue testigo del intento de suicidio de su mamá en medio de una carretera, cuando se bajó del coche y caminó en sentido opuesto a los autos. Dwayne bajó para rescatarla en aquella ocasión.

En los últimos años, frente a la pandemia por la covid–19, fue una de las celebridades que habló de cómo fue enfrentar la enfermedad. “Puedo decirles que esta es una de las cosas más desafiantes y difíciles que hemos tenido que soportar como familia y para mí, personalmente, también”, dijo en un video que publicó a través en su cuenta de Instagram.

Educado por mujeres

En 2006 conoció a su ahora esposa, Lauren Hashian, con quien se casó en Hawái 12 años después y tras haber tenido dos hijas en común.

Antes estuvo casado por 10 años con Dany García, una productora con la que se convirtió en padre por primera vez, de Simone, de 20 años. Además él siempre ha declarado que, al haber sido educado por dos mujeres, su madre y su abuela, adquirió una integridad del valor de la mujer en su vida.

“Mi abuela, mi mamá, mi primera esposa Dany García, quien ahora es mi socia comercial desde hace mucho tiempo; mi esposa actual, Lauren, mis tres hijas, continúan influyéndome y enseñándome a diario. Si eres abierto y dócil, te sorprenderás como hombre de cuánto te enseñarán tus hijas”, explicó en un capítulo de su serie Young rock de NBC.

Deportista, psicólogo y bailarín

Después de que comenzó a jugar fútbol americano de manera profesional, fue invitado a varias universidades. En 1995 se graduó como psicólogo, pero de pronto un día tuvo que dejar el equipo debido a múltiples lesiones, lo que le provocó su primera depresión; sin embargo, fue el entrenamiento físico lo que nuevamente le devolvió el entusiasmo por vivir.

Pidió a su padre, el luchador canadiense Rocky Johnson, que lo entrenara para seguir en el negocio de la familia y aunque al principio su papá no quería, la convicción del joven terminó por convencerlo. En un principio el público no tenía fe en su desempeño por su falta de experiencia y lo abucheaban con la frase “Rocky sucks” (Rocky apesta), pero tras levantarse de una lesión volvió al ring para dar un discurso con el que dio pie a La Roca.

“En todo el país escuché gritar ‘Rocky apesta’. Puedo ser muchas cosas, pero apestar no es una de ellas”, expresó ante los miles de asistentes a la pelea en la que regresó para ganar y consolidarse.

Pero esas no son las únicas actividades físicas en las que Dwayne se desarrolla bien, pues en redes sociales ha mostrado su coordinación y entusiasmo al bailar, habilidad que muchas de sus fans aplauden. “Los deportes son importantes para mí, porque jugaron un papel vital en mi vida. Me sacaron de la calle cuando me estaba metiendo en problemas y era arrestado”, aceptó en una entrevista.

Un papá genial

La familia es parte esencial en la vida de Johnson, quien incluso en sus proyectos prioriza la unión familiar como un valor. “La familia es un valor, es un ancla con la que todos pueden relacionarse y es una experiencia que todos quieren: todo mundo tiene una familia en donde no se llevan tan bien. Y está bien. No toda la familia se lleva bien. Pero cuando hay algo más grande de lo que necesitamos lograr, es mejor estar juntos”, afirmó en entrevista con El Universal.

“Vivo una expansión a grandes películas, muy comerciales, realmente grandes y con temas grandes y elementos visuales, pero para mí la parte humana es siempre muy importante, el corazón”, agregó.

Es común escucharlo contar historias sobre cómo se divierte con sus pequeñas y cómo creció personalmente cuando en 1997 nació su primogénita, Simone Alexandra, a quien constantemente le demuestra su cariño. “Y luego tus bebés se gradúan. Estoy muy orgulloso de mi primera hija que se graduó de la preparatoria. Te amo y un día dejarás de alejarte de mis bestiales brazos y besos”, escribió en redes sociales.

Mientras que para Jasmine y Tia, de seis y cuatro años, se ha convertido en un compañero de aventuras que también comparte con sus seguidores en Instagram. En una ocasión, contó sobre su juego favorito, en el que lo hacen cerrar los ojos mientras ellas van a la cocina y ponen ingredientes en un bowl.

“Buscan harina y agua y las puedo oír decir, ‘¿dónde está el aceite?’. Y sé lo que viene. Les digo, ‘está bien, no voy a mirar’ y ¡boom! Tiran la mezcla sobre mi cabeza”, narró.

“Mis pequeños tornados”. suele llamar a las dos niñas, quienes en el último San Valentín describieron al actor de El rey escorpión como “generoso, juega conmigo como una ‘roca’”, “me da plátanos congelados” y “amigo”.