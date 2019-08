“Ha conseguido una fórmula de pago por la que recauda unos ingresos iniciales de hasta $23,5 millones y controla hasta el 15% del grupo de películas de franquicias de gran recaudación, incluida Jumanji: Welcome to the Jungle, con unas ganancias mundiales de $962,1 millones. Además, Johnson ingresa $700.000 por episodio por Ballers de HBO y cantidades de siete cifras por su línea de ropa, zapatos y auriculares con Under Armour”, señala la revista especializada.