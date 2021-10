Dwayne Johnson ahora es rapero, vea la canción ‘Face Off’ que grabó La Roca

“If you smell... what The Rock is cooking”... El actor y exluchador de la WWE Dwayne The Rock Johnson cumplió uno de sus sueños más grandes y de paso sorprendió a sus fans con sus habilidades para el rap. La Roca aceptó un reto que le impuso su amigo, el cantante Tech N9ne, y participó en la grabación del tema Face Off en colaboración también con Joey Cool y King Iso.

El video y la canción son de Tech N9ne; sin embargo llama la atención ver a Johnson metido en un papel que pocos le conocían: la música, pese a que el artista de 49 años siempre ha mostrado su pasión por este arte. “Me encanta la música. Siempre que en mis películas puedo implementar algunos elementos musicales, siempre me encanta hacer eso”, dijo el actor en una entrevista con Variety.

Dawyne Johnson comenzó su carrera conquistando los cuadriláteros de la lucha libre. Después triunfó el cine y la televisión, mientras que ahora sorprende en la música. (Instagram)

Tech N9ne y Johnson se conocieron por redes sociales hace algún tiempo, el actor siempre admiró al rapero y compartía su música en Instagram, así que por ese mismo medio se dio la invitación a grabar juntos. Johnson afirma que durante una conversación entre ambos reafirmó lo que pensaba del cantante: que era una persona con ganas de comerse al mundo y de trabajar de forma incansable, una visión que comparten; le contó a Variety.

Sobre su participación en el tema, Johnson aseguró que él mismo escribió la parte que rapea al final de la canción y que también tiene mucho que ver con su ideología de vida: “Se trata de conducir. Se trata de poder. Seguimos hambrientos”, canta The Rock. La grabación la logró en una sola toma en el estudio.

Sin embargo, existe algo que The Rock tiene muy claro y es que no enfocará su carrera en la música. “Nunca tuve la ambición de ser un artista de hip hop o un rapero, así que la respuesta directa es no. Pero vi una oportunidad aquí para crear una canción que realmente me inspiró, que me motivó a presionar por más y luchar por más. Siempre me ha gustado la música. Me encanta el hip hop, el blues y la música country“, afirmó.