“Cuando me encontraron, estaba desnuda. Literalmente me abandonaron y me dieron por muerta después de aprovecharse de mí. Cuando desperté en el hospital, me preguntaron sí había tenido sexo consentido. Tuve una breve imagen de él encima mío. Dije que sí. No fue hasta un mes después de la sobredosis que me dí cuenta que no estaba en condiciones para tomar una decisión consensuada”, relata Lovato.