¿Cuántos días dura Belinda sin bañarse?, esto reveló la artista

Belinda se encuentra en su país de origen promocionando su nueva serie ‘Bienvenidos al Edén’. El programa original de Netflix se estrenó hace poco en la plataforma y está protagonizado por la cantante.

En medio de las entrevistas que dio en los últimos días, realizó una confesión sobre sus hábitos de aseo. Aunque los fanáticos no se lo esperaban, la artista reveló que no siempre sigue una rutina de higiene.

[ Belinda se besa con dos mujeres en el escenario ]

En una entrevista con el medio digital ‘Freeda’ le realizaron un cuestionario de varias preguntas rápidas. La dinámica buscaba que no pensara demasiado en las respuestas y fuera honesta.

Uno de los interrogantes fue cuánto tiempo ha demorado sin bañarse, a lo que Belinda respondió: “Tres, máximo pero no me gusta estar sin ducharme”. El video, que fue publicado en TikTok, ya tiene más de tres millones de reproducciones. Entre los comentarios hay opiniones divididas.

Algunos aplauden a la famosa por su sinceridad y otros se burlaron de su higiene. La artista también aseguró que su mayor complejo es ser una persona muy sensible y que llora mucho. Entre las revelaciones de la entrevista, contó que de pequeña soñaba con ser como su abuela.

Confesión sobre Christian Nodal Copiado!

Hace unos días Belinda habló sobre su noviazgo con Christian Nodal y cómo acabó todo. En diálogo con ‘Vogue España’ la artista se mostró arrepentida y cansada del tema.

Aseguró que no volvería a exponer su vida privada de esa manera y que se equivocó al hacer pública su relación. ”Pues claro, cien por ciento. No lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo hice” indicó.

Además, la actriz expresó que escogió mal y tomó decisiones erróneas en ese momento. ”Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue? Pues pon ahí que la cagué. En todos los aspectos” manifestó Belinda.

El cantante Christian Nodal aún no se refirió sobre estos comentarios.

