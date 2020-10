View this post on Instagram

Fue el 8 de diciembre del 2015, ahora ya son 45 años y el 8 de diciembre estaremos celebrando primero DIOS nuestras bodas de Zafiro. Nos casamos por la iglesia ⛪️ por primera vez cuando cumplimos 40 años de casados. Después de 45 años juntos, me pregunto cómo es posible que me enamore de ti todos los días y los años que nos faltan por vivir sin excepción ... Te quiero. Por un millón de años más a tu lado. @diegoverdaguer 🙏🏻 💞