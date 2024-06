Coco Roper: ‘Las personas tratarán de callar tu verdad’

A tan solo horas de que Lynda Díaz hiciera una transmisión en vivo hablando sobre la tensa relación que mantiene con su hija Nicole, mejor conocida como Coco Roper, la creadora de contenido publicó este viernes 28 de junio un video en el que se muestra vulnerable mientras promociona su autobiografía Mírame.

En el video de 40 segundos, colgado en Instagram, Coco mostró varias imágenes de ella secándose las lágrimas, al lado de su hija Ellie y sosteniendo su libro.

“Las personas tratarán de callar tu verdad. Sé que da miedo tener que elegir entre tu propósito y amor condicional”, comenzó su post, que iba acompañado de la canción All That Really Matters, de Illenium.

Coco Roper y Lynda Díaz no pasan por un buen momento en su relación de madre e hija. (Cortesía Nicole Roper)

De inmediato compartió la cita bíblica que se encuentra en Juan 8:32 y que dice: “Conocerán la verdad y la verdad los hará libres”.

Y añadió: “No dejes que el miedo te frene de contar tu historia. Siempre tendrás a personas en contra de tu verdad, pero sigue tus sueños, tu paz. Di tu verdad, libérate, conviértete en la persona que Dios quiere que seas”.

Además, la creadora de contenido fue enfática en que el camino no será fácil, pero que lo logrará. Y finalizó diciendo: “Que nadie nunca te apague tu luz y te quite esa paz. Cambia tu miedo a tu mejor amigo y nunca te des por vencida. Quiebra cadenas, impacta vidas y recuerda que tu voz es fuerte y poderosa”

Junto al video, Coco publicó: “Puedes ver mis cicatrices porque las muestro con orgullo. Aun con mis partes rotas, me siento mejor ahora. Si me pongo a pensar y le diera un consejo a mi yo más joven (sería): ‘Encuentra algo a lo que puedas aferrarte. Encuentra a alguien que esté ahí para ti’”.

Reproche de Lynda Díaz a Coco Roper

Si bien Coco no menciona a su mamá ni a ningún miembro de su familia en el video, lo cierto es que este se publicó tan solo horas después de que Lynda Díaz hiciera una transmisión en vivo en Instagram para pedirle a los seguidores que paren de criticar la relación que mantiene con su hija.

Además, en dicho live, Díaz reveló que la situación familiar entre ambas ha sido tan complicada, que la joven la tiene bloqueada a ella y a sus hermanos de las redes sociales.

Díaz fue enfática en que entiende que su hija ha pasado por situaciones muy fuertes, pero también que no puede apartar a las personas que le brindan la ayuda, en especial la familia, pues “a la hora de la verdad, de tomar decisiones drásticas, los que vamos a estar ahí somos las familias y no la gente de la suscripción que paga lo que ella cobra para contar sus historias”.

Coco Roper presentó su libro 'Mírame' recientemente en Costa Rica. (Marvin Caravaca)

“Tal vez traté de educar muy fuerte en el pasado, pero nosotros como padres en su momento hicimos lo que pensamos que era correcto. Yo batallé con sus adicciones, con todas sus tortas que se jalaba, que no voy a entrar en detalle porque son fuertes, pero yo pasé por mucho con ella y sigo pasando”, dijo.

La expresentadora también le mandó un mensaje directo a Nicole por medio de la transmisión, en el que decía que tiene que tener amor para sus hermanos y abrir su corazón para que las personas se acerquen a ella, pues: “¿Quién va a querer compartir con vos si lo que estamos recibiendo es rechazo?”.

Libro ‘Mírame’, el de la discordia

Durante la transmisión en vivo, Lynda también habló del libro autobiográfico de la creadora de contenido, titulado Mírame, y aseguró que no estuvo de acuerdo con que Nicole publicara algunos detalles sobre ella en sus páginas.

“El mensaje de ella comenzó a raíz de su cáncer y experiencia, y en su momento se lo dije, esto va a traer un montón de problemas, no expongas cosas que no hay que exponer”, dijo.

Además, dijo que en el libro su hija dice cosas de ella “que no son ciertas”.

“El herir a tu propia madre en un libro diciendo un montón de cosas que a mí se me pararon los pelos, yo dije: ‘¿Qué es esto?’. Yo paré de leer y yo dije: ‘No quiero leer más esto’, porque lo sentí como que se hizo para vender el libro”, comentó.