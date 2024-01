Coco Roper creó emprendimiento que agotó sus productos en un día

Nicole Coco Roper celebra una nueva alegría en su vida. Recientemente, lanzó su emprendimiento Coco Strong, en el que ofrece una diadema que tiene un simbolismo especial y otros accesorios.

La motivadora costarricense está ofreciendo lo que su comunidad le pidió por mucho tiempo: además, con las ganancias obtenidas, podrá concretar un sueño luego de que, según detalló, la estafaran.

Coco ahora vende diademas iguales a las que ella usa todo el tiempo, así como colas de satín y terciopelo, entre otros artículos. Sus seguidores le expresaban todo el tiempo que querían usar lo mismo que ella.

Tiempo atrás, por atender su salud y enfocarse en su proyecto principal, que es su libro Mírame, ella no tenía como prioridad las ventas. Finalmente, este enero se dio.

Las diademas son el accesorio que Coco Roper usa todo el tiempo, al punto de que ya es su marca personal. Actualmente, cuenta con un emprendimiento en el que ofrece este artículo que tanto le pidieron sus seguidoras. Foto: Coco Roper para LN

“Después de pasar la estafa del libro, tenía a la comunidad queriendo ayudarme. Pensé que tenía que darle a la comunidad lo que quería y de esa manera lograr mis sueños”, detalló Coco, quien resalta la incondicionalidad de su gente.

En conversación con La Nación, Coco contó que la persona encargada de publicar su libro se quedó con todos sus ahorros, llevándose la posibilidad de que el texto viera la luz. Cuando Nicole le contó a sus seguidores lo ocurrido, entre todos quisieron ayudarla con dinero, pero ella no se sentía cómoda con eso. Por esto, decidió que era momento de emprender.

“Lo perdí todo, pero a la vez no. Porque Dios todo lo hace de una manera muy mágica. Ahora esto se ha convertido en parte de mi historia, algo más que superé. Tengo una publicadora increíble a mi lado para cumplir este gran sueño, el amor de Ellie (su hija de cinco años) para seguir adelante, Dios me cuida y tengo a mi comunidad que me recuerda que este es mi propósito y será mi legado”.

Este libro es muy importante para Nicole porque, además de contar su historia, es lo que desea dejarle a su hija. Con esto quiere asegurarse de que su primogénita estará bien, no solo económicamente, sino que tenga acceso a las respuestas de lo que pueda preguntarse en un futuro.

“Permitirá, a lo mejor, darle a ella y a muchos un comienzo a ese camino de sanación”.

Coco presentará una edición especial de su libro Mírame el 6 de abril en Costa Rica. Esta presentación contará con el diseño de portada de Dani, de la Chaquetica, entre otras sorpresas.

El éxito de las diademas

Coco empezó a vender los accesorios el 20 de enero y ese día se agotaron las 200 diademas que sacó a la venta; también se fueron la mayoría de los 300 sets de colitas.

“Se agotaron el primer día. Ya estamos haciendo cosas especiales para el día de San Valentín. Mandé a comprar 400 diademas más”, dijo Coco, quien resalta que esta es una forma de conectar con sus seguidores.

El éxito de las ventas y el interés de quienes aún no han comprado le hacen pensar que es una bendición recibir el apoyo de su comunidad, pues los miembros la hacen sentir acompañada todo el tiempo.

“Lo único que me sobra en el corazón es gratitud y ganas de llorar del sentimiento que tengo. Siempre he dicho que mi comunidad lo es todo”, añadió Nicole, quien, desde que inició su lucha contra el cáncer cervical en el 2020 y posteriormente se enfrentó a severas secuelas derivadas por una sobreirradiación, no ha dejado de inspirar y motivar a las personas que la admiran y se solidarizan con su lucha.

Si bien con la venta de estos productos Coco se ayudará con la publicación de su primer título, también busca conectar de otra manera con sus fans, a quienes les envía un sticker y una tarjeta de agradecimiento.

Coco Roper lanzará su libro 'Mírame' en abril como un legado para su hija Ellie Roper, de cinco años. Las ganancias de su emprendimiento servirán para este fin. Foto: Coco Roper para LN

“Ha sido muy especial y se ve en cada detalle que les llega a quienes compran, empezando porque la bolsita del empaque es rosada y no transparente. Esto no me va a hacer millonaria, no es el plan, pero sí me permite conectar más con ellas (las seguidoras)”.

Las ventas se están realizando, sobre todo, en Costa Rica. Por ello, la motivadora cuenta con el apoyo de una mensajería nacional.

“Lo hice como cualquier emprendedora. Les di a mis seguidores todo lo que querían. Ellos son muy lindos conmigo”, agregó.

“Ha sido muy precioso. Las chicas de la mensajería me dijeron que las personas que mandaron a pedir órdenes son clientas tan dulces, empáticas y pacientes, que demuestran lo que es la comunidad. De eso se trata, de seguir esparciendo mi historia y también la de ellas” — Coco Roper, motivadora

Un simbolismo especial

El producto más aclamado del emprendimiento es la diadema, ese accesorio que se ha convertido en una marca personal de Coco Roper.

Empezó a usarla como un accesorio más que le funcionaba para estar cómoda en su casa o en el hospital y se convirtió en su artículo favorito.

“La diadema se ha convertido en algo de Coco. Está en la portada de mi libro y mi comunidad quiere una partecita de eso que hace a Coco feliz. Parte de lo que se ha interpretado de la diadema es que este es un producto que cualquier persona puede usar, no importa en qué tipo de circunstancias estemos, sea enfermas, tristes, felices, saliendo, en casa”.

Roper agregó: “Nunca lo había pensado, pero la diadema va conmigo a todo lado. No importa como esté o me vea. Así como la diadema, mi comunidad también está conmigo sin importar cómo me sienta o cómo me vea. No importa si estoy triste o feliz”.

Por estas razones, ella y sus seguidoras ven la diadema como tener una “partecita de Coco” con ellas, sobre todo, cuando se sienten solas. El plan es que cada vez que la joven haga una transmisión en vivo, sus seguidoras se conecten usando sus accesorios.

Hay personas de su comunidad que se sienten solas, sentimiento que ella también ha experimentado. Actualmente, cuenta con 108.000 seguidores que la acompañan y a quienes ella hace sentir acompañados.

“Es algo más significativo de la comunidad. Es parte de unirse. Para otras personas puede significar una simple diadema, inclusive les puede parecer un poquito ridículo lo de la diadema. Sin embargo, en esta comunidad, todo se hace con corazón, con intención y definitivamente esta diadema es una de esas cosas que nos recuerda que nunca estamos solos”.