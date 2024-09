Christian Nodal confesó su mayor vergüenza en un concierto y ocurrió en Costa Rica

El cantante mexicano Christian Nodal , conocido por éxitos como Botella tras botella y Adiós amor, reveló el episodio más vergonzoso de su carrera durante una entrevista en California. El intérprete se encuentra en Estados Unidos realizando varias presentaciones, y aprovechó para acudir al programa de radio de la emisora 97.9 La Raza, donde relató una anécdota que lo marcó en su trayectoria.

Nodal, quien recientemente contrajo matrimonio con la también cantante Ángela Aguilar, recordó un concierto en Costa Rica al inicio de su carrera que lo dejó avergonzado frente a miles de espectadores. “El evento era para cinco mil personas, lo cual ya era un logro gigante para mí en ese momento”, comentó el artista.

Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del concierto, el empresario encargado le notificó que se habían vendido más entradas de lo esperado. “Al final, el lugar tenía capacidad para 18 mil personas, y yo nunca había hecho un show tan grande”, confesó. Esa situación lo llenó de nervios, lo que lo llevó a tomar una mala decisión antes del espectáculo.

El cantante mexicano Christian Nodal compartió su experiencia más embarazosa en el escenario durante una entrevista, donde relató cómo el tequila afectó su presentación en un concierto en Costa Rica.

“Me fui a la piscina del hotel y empecé a tomar tequila. Me sentía bien, creía que lo tenía todo bajo control, hasta que ya no lo tenía”, admitió. Pese a que todo iba bien en el inicio del show, Nodal pronto notó un problema: el público se quedó sin bebida, pero él seguía tomando. “Yo era el único que estaba bebiendo, y eso me puso más nervioso. Estaba tan emocionado que el tequila me traicionó”, relató.

A lo largo del espectáculo, Nodal cometió varios errores debido a su estado. “Canté Adiós amor como ocho veces y cuando llegué a Probablemente, empecé a cantar la letra de Me dejé llevar”, recordó. A pesar de la confusión, el público disfrutó del concierto, pero para el cantante, fue un momento lleno de vergüenza que nunca más volvió a repetir.

Finalmente, Nodal aseguró que, aunque la experiencia fue embarazosa, aprendió una valiosa lección sobre el control en el escenario y el consumo de alcohol. “Gracias a Dios fue al final del show que me sentí mal, pero me dio mucha vergüenza”, concluyó.

Pepe Aguilar le dedica una canción a su yerno Christian Nodal

Además de recordar su experiencia más vergonzosa, Nodal también ha sido noticia recientemente por la relación cercana que mantiene con su suegro, el reconocido cantante Pepe Aguilar.

Pepe, padre de Ángela Aguilar, esposa de Nodal, recientemente lanzó el tema Cuídamela bien, una canción dedicada a su yerno, donde expresa sus sentimientos sobre la relación de su hija y Nodal. El tema refleja el cariño y las advertencias de un padre protector que desea lo mejor para su hija.

“Voy a ser muy claro, haz las cosas bien, porque para forajidos, mijo, aquí no es”, canta Aguilar en el tema, dejando claro que espera que Nodal cuide y valore a su hija. La canción ha sido recibida con gran interés por parte del público y confirma la buena relación entre ambos artistas, quienes ahora forman parte de la misma familia.

Aguilar mencionó que la canción nació desde el corazón y es un reflejo de su sentir como padre: “Es una canción muy especial para mí”, comentó el cantante en la descripción del video de la canción, publicado en su canal de YouTube.

