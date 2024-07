Candidata eliminada en Miss Universe Costa Rica: ‘Pierden el apoyo del público por la nula transparencia’

Josselyn Sandoval se convirtió el pasado viernes en la tercera candidata de Miss Universe Costa Rica en ser eliminada del reality show del certamen de belleza. El pasado 20 de julio, la modelo manifestó su descontento sobre algunos aspectos de su salida.

Mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Sandoval aseguró que la organización del concurso no quiso brindarle retroalimentación ni explicarle en detalle en cuáles de los parámetros de calificación falló.

“Sigo en espera de una razón pública del porqué (de su salida) de parte de la organización para poder mejorar en un futuro y mantener la transparencia de las personas que a duras penas tratan de apoyar el certamen”, declaró.

Además, Sandoval añadió: “Si en un futuro quiero volver a meterme, tengo que saber en qué fallé para no volverlo a hacer. Creo que es normal y que cualquiera hubiera pedido lo mismo”.

Sandoval hizo hincapié en la molestia, que según ella, puede causar en el público la decisión de reservarse los motivos de las eliminaciones.

“...Certámenes que pierden el apoyo del público por la nula transparencia y en lugar de empoderar, se llegan a hacer elecciones a dedo sin importar la calidad de persona o cumplimiento de puntos”, comentó.

“Tuve reinas de compañeras y tengo claro que el corazón del público que está viendo todo, no se compra ni se negocia. Yo entiendo que es un negocio y están ganando con todas mis compañeras, pero la gente es la que lo hace valioso, al igual que las candidatas que sí cumplen de manera respetuosa y no usan su único tiempo libre para estar atacando a las otras”, agregó.

De acuerdo con la excandidata, el certamen mide los siguientes nueve puntos: 1. Desempeño en retos y pruebas, 2. Actitud y comportamiento frente y fuera de las cámaras, 3. Presentación y apariencia: belleza integral, su estilo y cómo se presentan al público, 4. Habilidades de comunicación y talento artístico, 5. Manejo ético en redes sociales, 6. Evolución y progreso, 7. Entrevistas y habilidades de comunicación: respuestas en el programa, 8. Cumplir las reglas y 9. Observaciones de la comitiva: retroalimentación.

“Quiero dejar claro que no le falté a ninguno de los puntos de evaluación (citados anteriormente), no irrespeté a ninguna de mis compañeras. Tampoco irrespeté a ningún colaborador del programa, ni de producción ni de nada; no le falté el respeto a nadie”, explicó la vecina de Cartago.

Respecto al quinto punto, la modelo se detuvo para aclarar que nunca se vio envuelta en polémica. Por otro parte, afirmó que aunque no sabe quién es, aún sigue en la competencia la persona que filtró el audio en el que, aparentemente, Jennifer Miranda (candidata descalificada) emite comentarios racistas sobre otra participante.

“Para esta organización vale más la poca moral y ética que pueda tener alguien para filtrar la privacidad de otra persona, que una persona que no hizo nada”, enfatizó.

Respuesta de la organización de Miss Universe Costa Rica

Luego de los comentarios emitidos por Sandoval, la directora de Miss Universe Costa Rica, Yessenia Ramírez, dijo a ‘La Nación’ que el certamen de belleza se reserva los criterios utilizados para proteger a las candidatas. También, aseveró que todas las concursantes tienen claro ese detalle desde que firman su contrato.

“Todas han salido de la misma forma y a ninguna se le ha dicho el por qué. Nosotros decidimos hacer esto para no afectarlas y por respeto hacia ellas. No nos vamos a referir a los motivos, no es necesario ni beneficia en nada. Nuestra comitiva interna toma las decisiones por puntos específicos y ahí se decide quién sale”, comentó Ramírez.

Finalmente, Josselyn Sandoval se declaró anuente a participar en futuros concursos de belleza, siempre y cuando estén organizados por medios de comunicación que “sí estén alineados con mis valores”.