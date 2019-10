Cuando me invitaron a participar lo valoré y decidí que no me quería limitar a nada. Estoy en la edad de poder representar al país en un concurso de misses (tiene 27 años). Tengo disposición, ganas, experiencia y posibilidades; por eso tomé la oportunidad. Quise volver a sentir lo que significa estar en un escenario, esa ansiedad, esa pasión que siempre me ha llamado la atención de los certámenes de belleza. A mí me mueve y me emociona todo lo relacionado con este mundo y se me despertó ese sentimiento otra vez.