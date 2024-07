‘Beverly Hills, 90210′ y las tragedias que han perseguido a los protagonistas de la serie

Shannen Doherty falleció el sábado 13 de julio, a los 53 años, tras una larga batalla contra el cáncer. Sin embargo, la intérprete de Brenda Walsh no es la primera estrella de Beverly Hills, 90210 que muere.

El actor Luke Perry, quien diera vida a Dylan McCay y fuera precisamente pareja de Doherty en la serie, falleció el 4 de marzo del 2019, tres días después de haber sido internado de emergencia tras sufrir un derrame cerebral masivo.

Perry murió “rodeado de sus hijos Jack y Sophie, su prometida Wendy Madison Bauer, su exesposa Minnie Sharp, su madre Ann Bennett” y otros familiares y amigos. Tenía 52 años al momento de su deceso.

Tres años después, el actor Joe E. Tata, mejor conocido por interpretar a Nat Bussichio, dueño del restaurante Peach Pit en la afamada serie, falleció el 24 de agosto, a los 86 años. En aquel momento, la noticia fue confirmada por su única hija, Kelly Katherine Tata, por medio de una página de GoFundMe que había abierto para pedir ayuda para su padre.

Joe E. Tata padecía de la enfermedad de Alzheimer, la cual le fue diagnosticada en el 2018. Sin embargo, su salud venía en deterioro desde el 2014, cuando interpretó su último papel en la producción Mystery Girls, de ABC Family.

Accidentes y enfermedades

Beverly Hills, 90210 también ha estado marcado por los accidentes y enfermedades de sus protagonistas. Prueba de ello es que a inicios de este 2024 el actor Ian Ziering, interprete de Steve Sanders en la serie, fue golpeado por un grupo de motociclistas, mientras viajaba en su vehículo con su hijo. Todo el incidente fue captado en video.

“Tras el asalto, los conductores de las motos destrozaron el vehículo del conductor mientras su hijo de 10 años permanecía en el asiento delantero. La víctima y su hijo no sufrieron lesiones graves“, reveló el Departamento de Policía de Los Ángeles en un comunicado difundido por NBC News.

Por este caso, la policía detuvo a un hombre de 20 años y a una mujer de 40 años en los Ángeles, California.

Otro que sufrió un severo accidente fue Jason Priestley, intérprete de Brandon Walsh en la afamada producción de la década de 1990, y quien también se ha distinguido como piloto de carreras.

El caso se remonta al año 2002, cuando el actor chocó contra una pared durante una carrera de práctica para el circuito Kentucky 100 en la que participaba. Producto del impacto, Priestley se fracturó la espalda, tuvo una lesión cerrada en la cabeza, se rompió la nariz y los huesos.

El accidente lo dejó en estado grave y con una conmoción cerebral. De hecho, el actor permaneció conectado a un respirador para que se mantuviera sedado.

En esa ocasión, el canadiense debió ser sometido a una serie de cirugías para reparar fracturas de la espina dorsal, pies, laceración de nariz y contusiones en un ojo.

Por otro lado, Jennie Garth, famosa por interpretar a Kelly en el popular programa, padece de artritis desde hace ocho años, lo que la llevó a cambiar su estilo de vida.

“Me sorprendió un poco oír esa noticia de boca de mi médico, después de haberme quejado de un dolor en las rodillas, las caderas y en diferentes partes del cuerpo y de preguntarme qué me estaba pasando. Y me sorprendió oír la palabra artritis salir de su boca”, explica. “Porque yo asocio la artritis con... No tengo la edad suficiente para tener artritis. Digámoslo así. Pero sí, se puede tener artritis a cualquier edad y yo no era consciente de ello”, dijo en entrevista con People.