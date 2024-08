Ben Affleck y Jennifer López: Esta sería la razón de su posible divorcio

Desde hace varias semanas, Jennifer López y Ben Affleck están en boca de todos. Lo que empezó como un reencuentro, una segunda oportunidad y una boda de traje y vestido blanco, hoy está más cerca de las diferencias, la soltería y hasta un posible divorcio. Los rumores de que la cantante y el actor estarían separados resuenan cada vez con más fuerza. Incluso, en los últimos meses, trascendió que habría un hecho puntual por el cual la pareja podría firmar los papeles y romper definitivamente su matrimonio.

El 24 de julio, la intérprete de Let’s Get Loud cumplió 55 años y, para celebrarlo, organizó una megafiesta con temática de Bridgerton. Sin embargo, la atención no solo estuvo en la despampanante decoración y los vestuarios de época, sino también en la evidente ausencia del marido de la cumpleañera.

Pero ahora se conoció qué habría estado haciendo el director de Argo el día que su esposa cumplió años. Según publicó The Daily Mail, el miércoles 24 de julio, día del cumpleaños de López, Ben Affleck habría comprado una nueva mansión de soltero en el barrio Pacific Palisades, en Los Ángeles, California. ¿El precio? $20,5 millones. Personas cercanas a la cantante le dijeron al medio que esta nueva adquisición del actor y el hecho de que la operación se habría concretado justamente ese día fue “una puñalada en el corazón”. Esta habría sido la gota que rebalsó el vaso.

Según el medio, tras un fallido intento de reconciliación en las últimas semanas, los actores estarían avanzando con el divorcio. De acuerdo con lo especificado, los documentos “están finalizados, pero aún no entregados”.

Sin embargo, esta no fue la única “operación inmobiliaria” que tuvo lugar el día del cumpleaños de López. Así como ese día el protagonista de Perdida se convirtió en propietario de una casa de soltero, según confirmó People, del otro lado del país JLo vendió su penthouse de Nueva York por $23 millones.

Asimismo, tan solo unos días antes, los actores pusieron en venta su exclusiva mansión en Beverly Hills por una suma de $68 millones, según indicó People. Estas operaciones inmobiliarias, sumado al hecho de que actualmente viven separados y que él no haya estado en el cumpleaños de ella, alimentan cada vez más los indicios de que el final de la pareja podría estar cerca.

Justamente, sobre el posible divorcio, una fuente cercana le dijo a The Daily Mail que los papeles se finalizaron hace un mes “pero están esperando el momento adecuado para entregarlos”. Cuando el momento llegue, “emitirán un comunicado conjunto en el que dirán cuánto se aman y cómo lucharon para que funcionara, pero no pudieron”. “Sinceramente, al final no pudieron llegar a un acuerdo. Lo que tenían antes se fue y ambos lo aceptaron”, sostuvieron.

En agosto del 2022, Jennifer López y Ben Affleck se casaron poniendo así un sello a la historia de amor que iniciaron décadas antes. Sin embargo, todo apunta a que el enlace se terminó. (On The JLo)

