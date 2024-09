Belinda sorprende con nueva versión de ‘El baile del sapito’ al estilo de corridos tumbados

Belinda participó por primera vez en el Festival Arre, desde que inició su etapa como intérprete de música regional, recibiendo el aplauso del público que coreó con entusiasmo la versión tumbada de El baile del sapito. Esta es una de las canciones que la hizo famosa cuando era una estrella infantil.

El 7 de setiembre se realizó el primero de dos conciertos de la segunda edición del Festival Arre, un evento que honra la música regional mexicana. Entre los artistas presentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, estuvieron Alfredo Ríos, “el Komander”, Tito Double P, Nathalia Milán, Carolina Ross, Joss Favela, Bobby Pulido y Los Tigres del Norte, quienes cerraron la noche.

Belinda, de 35 años, subió al escenario entre las 7:30 p. m. y las 7:50 p. m. Sorprendió al público al montarse en un toro mecánico mientras interpretaba sus éxitos Cactus, 300 noches y La Mala.

Una de las grandes sorpresas fue cuando comenzaron a sonar los acordes de El baile del sapito, canción que Belinda interpretó originalmente en 2002 como parte de la banda sonora de la telenovela Cómplices al rescate. La versión actual de la canción adoptó los ritmos característicos del tumbado, a pesar de conservar algunos sonidos de acordeón.

LEA MÁS: Belinda y su supuesto vínculo con el hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

La interpretación de la canción fue muy bien recibida. Durante años, este ha sido uno de los temas más solicitados por el público en sus presentaciones en vivo.

Belinda recibe dos discos por el éxito de sus últimas canciones

Además, la cantante recibió dos discos por el éxito de sus temas. Uno de platino, por las ventas de 300 noches, interpretada junto a Natanael Cano, y otro de oro, por las ventas de Cactus, el primer sencillo de su más reciente producción discográfica.

Belinda, inspirada y agradecida, compartió un mensaje de superación con sus seguidores, instándolos a no rendirse y a luchar por sus sueños.

“Si me hubieran dicho que esto iba a pasar hace un año, no lo habría creído... A todos los que creen que nunca lograrán cumplir sus sueños, ¡falso, falso! No importa cuántas veces caigas o te hagan sentir que no vales nada, siempre tienes la capacidad de levantarte y empezar de nuevo. Mañana será otro día”, dijo Belinda.

LEA MÁS: Belinda fue hospitalizada de emergencia la madrugada de este jueves

Belinda brilló en el Festival Arre, en Ciudad de México, con una versión tumbada de 'El baile del sapito'.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.