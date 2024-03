Belinda revela complicaciones de salud y cancela conciertos

La cantante Belinda preocupó a sus seguidores tras cancelar algunos de sus espectáculos en México para ser hospitalizada de emergencia.

En ese sentido, la artista de 34 años reveló que experimentó complicaciones de salud relacionadas con el estrés laboral, derivadas de una carga excesiva de trabajo que incluyó la grabación de una serie, sus conciertos y otras responsabilidades.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, la también actriz informó a sus seguidores sobre la razón de su ausencia temporal, haciendo hincapié en la intensa carga laboral que enfrentaba.

“A todos los que me están preguntando y mandando mensajitos de apoyo, ¡muchas gracias! Estos meses he trabajado muchísimo sin parar, estoy terminando mi disco y al mismo tiempo haciendo una serie que requiere muchísimo trabajo y disciplina, a veces dejamos los temas de salud para después y esto fue lo que me causó este colapso”, explicó.

Posteriormente, la cantante agradeció el cariño y la preocupación mostrada por sus seguidores. “Los amo mucho y espero recuperarme pronto para seguir con mis compromisos”, agregó.

La noticia de la hospitalización de Belinda fue compartida por la empresa organizadora de la Expo Feria Coatza, evento en el que la artista tenía programada una presentación. Sin embargo, debido a los problemas de salud presentados, su actuación fue pospuesta hasta nuevo aviso.

“A todos los fans de Coatzacoalcos y al público en general: Lamentamos informarles que Belinda no podrá presentarse en el concierto programado para el día viernes 22 de marzo en la Expo Feria Coatza. Debido a un problema de salud, por indicaciones de su médico, tuvo que ser hospitalizada”, comunicó la productora.

Por su parte, la artista se comunicó con sus seguidores y publicó una foto en la que aparece abrazando un peluche, acompañada por la descripción: “La salud siempre tiene que ser lo más importante”.

