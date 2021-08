Así son los días de Ricardo Padilla: ‘Ya viejillo uno se vuelve más exclusivo’

Ricardo Padilla "Nunca he sido muy fiestero, ni bohemio. Alguna vez me tomaba mis traguillos, o ahora de vez en cuando disfruto un buen tequila, pero he sido más bien calmadón, jamás amanecer de fiesta en la calle. Disfruto más las reuniones pequeñas". Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)