“Todavía no he llorado México, tengo que llorarlo solo. Llorar México es llenarme de ese país, abrazarlo, yendo y metiéndome en las callecitas solo, yendo a los tianguis, ir a Bellas Artes, despedirme. No me he despedido porque cuando volví a Costa Rica solo me trajeron y no me dieron tiempo”, dijo algo melancólico por ese país que lo quiso tanto.