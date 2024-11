Así recuerdan a Ramón Luis Méndez sus amigos de la televisión

Al comentarista deportivo y exárbitro Ramón Luis Méndez, un personaje infaltable en las transmisiones futbolísticas en Costa Rica en la radio y la televisión, sus colegas de la televisión y la radio, como Kristian Mora, Maynor Solano y Gustavo López Cárcamo, lo recuerdan con cariño como un querido amigo y un hombre de mundo “duro y criticón” ante la noticia de su fallecimiento este miércoles 20 de noviembre, a los 68 años.

Méndez enfrentaba desde el 2023 un tumor cancerígeno en la garganta, enfermedad que fue diagnosticada a través de exámenes médicos de rutina.

“Descansa en paz, querido Ramón Luis. Muchos años de conocernos y tratarnos desde que fuiste árbitro, luego compañero de mucho tiempo en Radio Columbia y en Canal 7, y por muchas temporadas en Fútbol X Dentro. Paz a sus hijos”, manifestó en Facebook el periodista y narrador Kristian Mora.

Otro que se sumó a las memorias fue el también comunicador Gustavo López, quien compartió una fotografía suya con el analista arbitral, a quien se refirió cariñosamente como Monchito.

LEA MÁS: Ramón Luis Méndez habla sobre su diagnóstico de cáncer: ‘La muerte es lo más seguro que tenemos’

“Monchito era un hombre de mundo. Ese día (el que se tomó la foto), particularmente, no me sentía muy animado. Se me apareció Ramón, en la oficina, en horas inusuales, y aunque, según yo, sabía disimular, me encerró en un módulo de edición y casi que me confesó. Con una ternura, casi paternal, me aconsejó. Monchito no solo era el hombre duro y criticón de la pantalla. Monchito fue amigo, ese amigo directo y puntual que te señalaba lo que otros no”, escribió López.

Por su parte, Maynor Solano, también excompañero del analista en las coberturas deportivas, recordó que trabajó a su lado durante 15 años y lo describió como una persona con un humor fino.

Ramón Luis era apreciado no solo entre las figuras de la televisión, sino que también logró afianzar amistades en otras áreas. El músico Luis Jákamo aprovechó las redes sociales para despedirse de su entrañable amigo.

“Compartíamos el gran amor y respeto por nuestras madres y, por ser tibaseños, coincidíamos siempre en nuestra vida cotidiana. Me gustaba su personalidad; era un hombre recto y riguroso en su actuar. Hasta siempre, querido amigo, nos vemos en el segundo tiempo, el tiempo de nuestro Señor”, publicó el artista.

Noticia en desarrollo.