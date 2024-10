Así fue la llamada al 911 antes de la muerte de Liam Payne en un hotel

En las últimas horas, se difundió el audio de la llamada que el propietario del hotel donde se hospedaba Liam Payne realizó a emergencias antes de que el cantante cayera desde un balcón y falleciera.

“Tenemos un huésped que está bajo el efecto de drogas y está rompiendo toda la habitación”, dijo el hombre, identificado como Esteban Grazzie.

El dueño del hotel Casa Sur Palermo proporcionó la dirección del establecimiento y solicitó ayuda de inmediato. “Necesitamos que venga alguien”, agregó.

El propietario mostró preocupación por la salud del exintegrante de One Direction. “Necesitamos que vengan ya, porque no sé si corre peligro la vida del huésped. Está en una habitación con balcón y tememos que haga algo que ponga en riesgo su vida”, dijo.

Esa fue la primera llamada a emergencias, antes de la caída de Payne desde un balcón del tercer piso del hotel. En ese momento, el propietario buscaba ayuda para controlar la situación, pues el cantante estaba en un estado de extrema excitación.

Nadie en el hotel imaginó que minutos después el cantante británico, nacido en 1993, caería desde la tercera planta.

Policías y fanáticos afuera del hotel en Argentina donde murió Liam Payne. Foto: Luciano González/Anadolu vía Getty.

El dueño interrumpió la llamada sin terminarla, aparentemente para atender la situación, que culminó en la trágica caída del cantante desde el tercer piso.

Después de la caída del cantante británico de 31 años, quien perdió la vida, al parecer hubo una nueva llamada.

Liam James Payne fue un cantante, compositor y guitarrista. Se destacó por haber sido miembro del grupo One Direction.

Con One Direction, Payne compuso temas como Taken, Everything About You, Same Mistakes, Last First Kiss, Back for You y Summer Love, que formaron parte de los álbumes Up All Night y Take Me Home.

La llamada al 911 del dueño del hotel Casa Sur Palermo reveló la urgencia de la situación momentos antes de la muerte de Liam Payne al caer desde un balcón. Foto: Instagram de Liam Payne.

