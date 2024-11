Araya Vlogs fue hospitalizado luego de ingerir comida callejera: ‘Sentí que iba a morir’

Cristhoper Araya, mejor conocido como Araya Vlogs, terminó en un hospital de México luego de consumir comida contaminada en la Ciudad de México.

El costarricense contó en sus redes sociales que todo comenzó luego de comer unas flautas callejeras y un refresco de horchata que, hasta el momento, no sabe con qué tipo de agua la hicieron.

“Caminando por las calles de México me encontré unas flautas muy famosas, pero tenían acompañamientos como natilla, repollo, salsas y le eché de todo... fue un fallo de novato. Siempre que vayan a comer en cualquier parte del mundo, coman cosas fritas, calientes, a la parrilla, pero nunca coman algo que esté a la intemperie muchas horas, porque se acumulan muchas bacterias del entorno, más tomando en cuenta que la Ciudad de México es de las ciudades más pobladas del mundo. Todas estas bacterias se acumulan en esta comida que está expuesta”, explicó el youtuber.

Araya Vlogs pagó aproximadamente $1.000 por la atención médica que recibió en el hospital. (Captura IG)

Araya agregó: “Fue un fallo por confiarme cuando estaba en otro país”, y aunque hasta ahora no conoce realmente qué le cayó mal, asegura estar un “98% seguro” que las flautas con la horchata lo “despedazaron”.

Una hora más tarde de lo ocurrido, el creador de contenido ya estaba vomitando en un baño público y, posteriormente, fue en un bus cargado de personas donde tampoco se pudo contener. En cuestión de horas ya estaba en el hospital.

“Amigos, las cosas se pusieron realmente mal. Un movimiento y vomito. He estado enfermo anteriormente, pero nunca de esta manera. Ni siquiera puedo hablar bien y lo que tomo lo vomito. Tengo dos días aquí, todo monitoreado, nunca me esperé esto. Tengan mucho cuidado. De verdad pensé que me iba a morir, nunca había estado tan grave como para tener que ir a un hospital”, afirmó.

De acuerdo con el creador de contenido, terminó pagando casi $1.000 por la atención que recibió en el hospital.