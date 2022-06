Amber Heard rompió el silencio: ‘No culpo al jurado, Johnny Depp es un actor fantástico’

Después de varias semanas de exponer su vida privada, agresiones físicas y psicológicas que vivieron durante su relación, los actores Johnny Depp y Amber Heard por fin recibieron un veredicto del jurado en el juicio por difamación que los enfrentó a ambos. Días después de la sentencia, Heard rompió su silencio y habló al respecto en una entrevista con el programa Today de NBC.

El medio de comunicación reveló algunos cortos de la entrevista que se podrá ver completa este viernes 17 de junio. Los clips muestran cómo Heard insiste en que no está de acuerdo con el veredicto, pero que no culpa al jurado por la decisión.

Johnny Depp y Amber Heard se enfrentaron en un juicio en el que ambos se acusaban por difamación. El veredicto del jurado reafirmó que los dos se habían difamado mutuamente. (La Nación/Argentina)

“No culpo al jurado, él es un actor fantástico”, dijo en referencia a la sentencia que la obliga a pagarle a su ex $15 millones en compensación por haberlo difamado; por su parte el actor deberá de pagarle a la intérprete $2 millones por el mismo concepto.

Heard fue entrevistada por Savanaah Guthrie y ante una pregunta sobre por qué cree que se dio el fallo del jurado, la actriz respondió: “¿Cómo podría (el jurado) no llegar a esa situación? Se sentaron en esos asientos y escucharon durante más de tres semanas testimonios incesantes e implacables de empleados pagados y, hacia el final del juicio, inesperados”.

Además de decir que entendía al jurado por haberse dejado encantar por Depp, la artista también agregó en la conversación que no tiene resentimiento hacia quienes dictaron el veredicto, pero que asegura que no enfrentó una pelea justa en el juicio.

“No culpo al jurado, en realidad entiendo. (Depp) Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce, es un actor fantástico”, agregó Heard en la entrevista.

“No me importa lo que piensen de mí o los juicios que quieran hacer sobre lo que sucedió en la intimidad de mi propia casa, en mi matrimonio a puerta cerrada. No supongo que la persona promedio deba de saber esas cosas, por lo que no lo tomo como algo personal”, afirmó Heard, según una nota que publicó el medio Los Ángeles Times.

De acuerdo con el diario El País de España, la abogada de Heard dijo que su clienta no tiene dinero para pagar la indemnización, por lo cual hay dudas de cómo podría liquidarse el dinero. Entre las opciones que podrían manejarse es que ella se declare en quiebra o que Depp pida la liquidación de sus bienes.