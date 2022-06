Johnny Depp: ‘El jurado me devolvió la vida’

“Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis seres más cercanos y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos”.

Así inicia el comunicado de prensa difundido por el actor Johnny Depp en sus redes sociales y publicado tan solo minutos después de que se diera el veredicto del juicio que se seguía contra Amber Heard por difamación, este miércoles 1.° de junio.

El intérprete del Capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe se sinceró sobre lo que significaba esta resolución que se inclinó más a su favor.

El actor Johnny Depp no estuvo presente durante el veredicto. (STEVE HELBER/AFP)

“Se me imputaron denuncias falsas, gravísimas y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un cúmulo interminable de contenidos de odio, aunque nunca se me imputaron cargos. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera. Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado”, dijo el actor.

Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación luego de que la intérprete de Mera en Aquaman publicara un artículo de opinión en The Washington Post en el 2018, en el que se refería a la violencia doméstica de la que supuestamente fue víctima. Si bien la publicación no mencionaba a Depp como tal, su polémico divorcio había estado en las noticias desde el 2016.

Depp explicó que decidió continuar con el caso “sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales que enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial en mi vida”, pues pensó mucho antes de tomar esta determinación.

“Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos ya todos los que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado.

Depp sale victorioso en pleito con Heard aunque ambos son responsables de difamación El actor Johnny Depp salió victorioso del pleito contra su exesposa Amber Heard.

“Espero que mi búsqueda de que se diga la verdad haya ayudado a otros, hombres o mujeres, que se han encontrado en mi situación, y que quienes los apoyan nunca se rindan. También espero que la posición ahora vuelva a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, tanto dentro de los tribunales como en los medios de comunicación”, dijo.

La estrella también agradeció a su equipo legal por “ayudarme a compartir la verdad” y reveló que está preparado para lo que viene.

“Finalmente ha comenzado un nuevo capítulo (...). La verdad nunca perece”, afirmó.

Sin embargo, no solo Depp se pronunció sobre el veredicto del juicio, pues en las afueras de la corte en Fairfax, Virginia, sus abogados brindaron declaraciones.

“El veredicto de hoy confirma lo que hemos dicho desde el principio”, dijo de forma escueta pero sonriente Camille Vásquez, en una breve conferencia de prensa.

Los abogados Camille Vasquez y Benjamín Chew celebraron el veredicto. (EVELYN HOCKSTEIN/AFP)

Por su parte, Benjamín Chew agregó que: “estamos muy complacidos de que el juicio haya resonado entre tantas personas en el público que valoran la verdad y la justicia”.

Dado que el jurado encontró a Amber responsable de los tres cargos de difamación, la actriz fue condenada a pagarle $15 millones en daños a su exesposo. Al mismo tiempo, el jurado concluyó que el abogado de Depp, Adam Waldman, sí difamó a Amber Heard. Por ello, la actriz recibirá $2 millones en daños compensatorios por parte del actor.

A diferencia de Heard, Johnny Depp no estuvo presente en la sala escuchando el veredicto, pues se encuentra en una gira en Inglaterra.