Adele estrena un estadio desmontable para sus conciertos en Múnich

Adele, una de las artistas más importantes de la actualidad, sigue sorprendiendo a sus seguidores con innovaciones en sus presentaciones. La cantante británica, conocida por éxitos como Rolling in the Deep, Hello, Someone like you y One and Only, realizará sus próximos conciertos en Múnich, Alemania, en un estadio desmontable diseñado exclusivamente para ella.

La arena, capaz de albergar a 80.000 personas, contará con pantallas LED gigantes de 220 metros de ancho y 30 metros de altura, convirtiéndose en una de las más grandes utilizadas para un espectáculo de esta magnitud.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran un gran espacio a cielo abierto, equipado con instalaciones de luces LED, listo para recibir a los fanáticos de Adele desde el 2 al 24 de agosto de 2024.

Esta noticia ha emocionado a sus seguidores alemanes, ya que Adele no había vuelto a Europa desde 2016. La expectativa crece por lo que promete ser un concierto inolvidable tanto para la artista como para su público.

