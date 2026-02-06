Famosos de Costa Rica se sumaron al trend viral de ChatGPT de caricaturas: este es el resultado

Una nueva tendencia en redes sociales ha contagiado a los famosos en Costa Rica: músicos, comediantes, actores y hasta periodistas de televisión se han volcado a ser parte de la viralidad que ChatGPT les ofrece.
Se trata de pedirle a la Inteligencia Artificial que realice una caricatura basada en una fotografía propia que refleje “lo que el chat conoce de cada persona”. Con las órdenes correctas, ChatGPT convierte las imágenes en caricaturas muy llamativas que han encantado a los usuarios.
En nuestro país, figuras destacadas como el cantante Luisga de Los Ajenos, el comediante Gustavo Gamboa y hasta la periodista María Jesús Prada, de Teletica, se apuntaron a la tendencia y compartieron con sus seguidores en Instagram el resultado.
El proceso para crear la caricatura sigue pasos simples dentro de ChatGPT:
- Escribir el prompt: Crea una caricatura de mí y de mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí.
- Compartir una foto personal.
- Permitir que ChatGPT genere la imagen con base en la información disponible.
A continuación les compartimos algunas de las imágenes que los famosos ticos han posteado en sus perfiles.