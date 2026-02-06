Famosos de Costa Rica se sumaron al trend viral de ChatGPT de caricaturas: este es el resultado

La periodista María Jesús Prada, de Teletica, se sumó al trend de redes sociales con ChatGPT.

Una nueva tendencia en redes sociales ha contagiado a los famosos en Costa Rica: músicos, comediantes, actores y hasta periodistas de televisión se han volcado a ser parte de la viralidad que ChatGPT les ofrece.

Se trata de pedirle a la Inteligencia Artificial que realice una caricatura basada en una fotografía propia que refleje “lo que el chat conoce de cada persona”. Con las órdenes correctas, ChatGPT convierte las imágenes en caricaturas muy llamativas que han encantado a los usuarios.

En nuestro país, figuras destacadas como el cantante Luisga de Los Ajenos, el comediante Gustavo Gamboa y hasta la periodista María Jesús Prada, de Teletica, se apuntaron a la tendencia y compartieron con sus seguidores en Instagram el resultado.

El proceso para crear la caricatura sigue pasos simples dentro de ChatGPT:

Escribir el prompt: Crea una caricatura de mí y de mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí.

Compartir una foto personal .

. Permitir que ChatGPT genere la imagen con base en la información disponible.

A continuación les compartimos algunas de las imágenes que los famosos ticos han posteado en sus perfiles.

El comediante y presentador Gustavo Gamboa mostró que parte de su día a día es la creación de contenido en redes sociales. (Instagram)

Por supuesto que ChatGPT mostró que la música es la principal característica de Diego Valverde, cantante del grupo Chillax. (Instagram)

ChatGPT reflejó a Luisga, de Los Ajenos, en su nueva faceta como papá. (Instagram)

El cine y el periodismo fue lo que más destacó ChatGPT en la imagen que creó de Walter Campos, de Teletica. (Instagram)

Juan Carlos Zumbado, de 'Más que noticias', quedó registrado por ChatGPT con la sonrisa que lo identifica. (Instagram)

La radio es una de las grandes pasiones de Jair Cruz y así quedó demostrado en la caricatura que le hizo ChatGPT. (Instagram)

Otro músico costarricense se sumó al trend de ChatGPT con esta imagen. Toda la energía de Esteban Ramírez, vocalista de Percance, se siente a flor de piel con esta caricatura. (Instagram)