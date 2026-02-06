Está viral en redes: cómo crear su caricatura personalizada con ChatGPT

ChatGPT se convirtió en la herramienta detrás de una tendencia viral que permite crear caricaturas personalizadas usando inteligencia artificial y datos del usuario.

El uso de ChatGPT para crear caricaturas personalizadas se volvió una de las tendencias más compartidas en redes sociales. En pocas horas, perfiles, estados y publicaciones mostraron versiones ilustradas de miles de usuarios, generadas por inteligencia artificial a partir de un prompt específico.

La dinámica parte de una instrucción directa. El usuario solicita a ChatGPT que cree una caricatura basada en todo lo que la herramienta conoce de él. La inteligencia artificial toma como referencia rasgos físicos, ocupación, intereses y estilo de comunicación, cuando existe un historial previo de conversaciones.

El resultado es una imagen que busca representar la identidad digital del usuario. Esta mezcla elementos visuales con aspectos de la personalidad y del trabajo que la persona desarrolla.

El historial de conversaciones cumple un papel clave. ChatGPT utiliza esa información como base para ajustar detalles de la caricatura. Entre más interacción previa exista, mayor precisión alcanza la imagen final.

Cuando el usuario no tiene conversaciones acumuladas, la tendencia también resulta accesible. La persona puede compartir una breve descripción personal. La información incluye profesión, gustos, rasgos de personalidad y el tipo de imagen que desea proyectar. Con esos datos, la inteligencia artificial genera igualmente la caricatura.

Cómo sumarse al trend viral

El proceso para crear la caricatura sigue pasos simples dentro de ChatGPT:

Escribir el prompt: Crea una caricatura de mí y de mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí.

Compartir una foto personal .

. Permitir que ChatGPT genere la imagen con base en la información disponible.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.