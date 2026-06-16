Viva

Famosos actores de Disney revelan que su bebé falleció: ‘Es difícil entender’

La pareja se despidió de su hijo, a quien describen como ‘una luz’ que vino a iluminarles el alma y la existencia

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Jorge Blanco
Jorge Blanco y y Stephie Caire anunciaron el embarazo hace casi dos meses. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jorge BlancoStephie CaireDisney
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.