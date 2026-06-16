Famosos actores de Disney revelan que su bebé falleció: ‘Es difícil entender’

Los actores Jorge Blanco y Stephie Caire, conocidos por su trabajo en producciones de la empresa de entretenimiento Disney, compartieron una dolorosa noticia con sus seguidores: la muerte de su bebé. La pareja dio a conocer el fallecimiento apenas siete semanas después de anunciar públicamente el embarazo.

A través de un emotivo mensaje, ambos se despidieron de su hijo, a quien describen como una luz en sus vidas.

“Aunque no te hayas podido quedar a nuestro lado de la manera que pensábamos, vives siempre con y en nosotros... seguiremos aprendiendo de ti, celebrándote y amándote cada segundo, eternamente”, expresaron.

También señalaron que, aunque es difícil comprender lo ocurrido, sienten que su bebé vino a iluminarles el alma y la existencia. “Cumpliste tu misión muy rápido, ahora somos papás de un angelito que es nuestro orgullo y motivación”, agregaron.

En el mismo comunicado, Jorge y Stephie agradecieron las muestras de apoyo, pero hicieron un llamado al respeto y a la empatía: “En este momento también agradecemos el respeto a nuestra privacidad, nuestro espacio y nuestro proceso para sanar”.

El matrimonio explicó que, por la naturaleza de su trabajo, seguirán asistiendo a eventos públicos, pero pidió comprensión si se muestran más reservados o si prefieren no hablar del tema.

Jorge Blanco, actor y cantante mexicano, alcanzó la fama internacional con la serie de Disney Violetta, donde interpretó a León Vargas, y desde entonces ha desarrollado una carrera musical y actoral tanto en Latinoamérica como en otros mercados.

Stephie Caire, también actriz y artista mexicana, trabajó en proyectos vinculados a Disney y producciones juveniles, construyendo una presencia constante en la escena del entretenimiento.