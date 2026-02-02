Disney pierde utilidades en el primer trimestre fiscal mientras avanza la sucesión del CEO

The Walt Disney Company registró un beneficio neto atribuido de $2.402 millones entre octubre y diciembre de 2025, primer trimestre fiscal del gigante estadounidense del ocio y el entretenimiento.

La utilidad representó una caída del 6% respecto al mismo periodo del año anterior, según los estados financieros divulgados este lunes, en momentos en que la compañía se acerca a concluir el proceso para elegir al sucesor del histórico Robert Iger como consejero delegado.

Pese al descenso en las ganancias, Disney reportó ingresos por $25.981 millones en los tres primeros meses de su ejercicio fiscal, lo que supuso un crecimiento interanual del 5,2%.

La división de entretenimiento —que agrupa canales de televisión, plataformas de streaming, contenidos y licencias— aumentó su facturación en un 7%, hasta $11.609 millones.

El área de deportes generó ingresos por $4.909 millones, un 1% más, mientras que el negocio de experiencias, que incluye parques temáticos, elevó sus ventas en un 6%, hasta alcanzar un récord trimestral de $10.006 millones.

Para el conjunto del ejercicio, la empresa mantiene su previsión de que los ingresos de la división de entretenimiento crezcan a una tasa de doble dígito, mientras que el área de experiencias lo haría a un ritmo alto de un solo dígito y el negocio deportivo en un dígito bajo.

“Estamos satisfechos con el inicio de nuestro año fiscal, y nuestros logros reflejan el enorme progreso que hemos logrado”, afirmó Robert A. Iger, consejero delegado de The Walt Disney Company.

El ejecutivo destacó el sólido desempeño en taquilla de producciones como Zootopia 2 y Avatar: Fuego y Ceniza, franquicias que generan valor en múltiples líneas de negocio del grupo. “Mientras continuamos gestionando nuestra empresa con miras al futuro, me siento sumamente orgulloso de todo lo que hemos logrado en los últimos tres años”, añadió.

En este contexto, The Wall Street Journal informó la semana pasada que Iger, próximo a cumplir 75 años, planea dejar la dirección de Disney antes de que expire su actual mandato el 31 de diciembre, por lo que el consejo de administración tenía previsto reunirse esta semana para definir a su sucesor.

Bloomberg, por su parte, señala a Josh D’Amaro, jefe de la división de parques temáticos, como el principal candidato para asumir el cargo, culminando un proceso de búsqueda liderado desde 2024 por James P. Gorman, exdirector ejecutivo de Morgan Stanley.

Disney ya había indicado, hace año y medio, que esperaba anunciar “a principios de 2026” al sucesor de Robert (Bob) Iger como consejero delegado. En julio de 2023, la junta directiva acordó por unanimidad extender por dos años el contrato de Iger, el cual vencerá el 31 de diciembre de 2026.

Iger regresó a la dirección de la multinacional en noviembre de 2022 por un periodo de dos años, tras haber ocupado los cargos de consejero delegado y presidente entre 2005 y 2020, y luego presidente ejecutivo y de la junta directiva hasta 2021.

Durante su gestión, impulsó la expansión de Disney mediante adquisiciones clave como Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21st Century Fox, lo que permitió quintuplicar la capitalización bursátil de la compañía durante su etapa como primer ejecutivo.