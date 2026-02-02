Economía

Disney pierde utilidades en el primer trimestre fiscal mientras avanza la sucesión del CEO

The Walt Disney Company reportó ingresos por $25.981 millones. Josh D’Amaro se perfila como sucesor de Bob Iger tras resultados del primer trimestre fiscal 2026

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Disney unió a todos sus personajes para celebrar sus 100 años
The Walt Disney Company reportó ingresos por $25.981 millones. Josh D’Amaro se perfila como sucesor de Bob Iger tras resultados del primer trimestre fiscal 2026 (Tomada de Twitter Disney)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DisneyCEOUtilidades
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.