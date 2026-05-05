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Famoso youtuber recibe amenaza de hombre armado en plena grabación: vea aquí el tenso momento

El incidente ocurrió mientras el influencer repartía regalos a niños de una comunidad

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Por Fátima Jiménez
Yulay
El reconocido youtuber mexicano Yulay fue amenazado por un sujeto mientras grababa un video para su canal. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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