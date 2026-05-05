Famoso youtuber recibe amenaza de hombre armado en plena grabación: vea aquí el tenso momento

El famoso youtuber mexicano Yulay se volvió tendencia en redes sociales tras la difusión de un video en el que enfrenta un momento de tensión mientras realizaba una grabación.
El hecho ocurrió el pasado 30 de abril en Tecoanapa, Guerrero, durante una actividad por el Día del Niño en la que el influencer entregaba juguetes a menores de la comunidad, una dinámica frecuente en su contenido.
En medio de la convivencia, un hombre se acercó de forma agresiva portando un machete y exigió que se repartieran más regalos, lo que generó preocupación entre los asistentes. La escena quedó registrada en video, donde se observa al sujeto encarando directamente al creador.
A pesar de la tensión, Yulay optó por mantener la calma e intentar controlar la situación mediante el diálogo. En la grabación se le escucha decir: “Tranquilo, jefe, no lo vayan a golpear”, mientras pedía a quienes intervenían que evitaran agredir al hombre.
Minutos después, familiares del agresor lograron someterlo y retirarlo del lugar, lo que evitó que el conflicto escalara. Tras el incidente, el influencer decidió continuar con la entrega de juguetes, priorizando la actividad con los niños y manteniendo el enfoque en la celebración.
Yulay, cuyo nombre real es Julio César Fuentes Cruz, cuenta con más de siete millones de suscriptores en YouTube. Su contenido se centra en mostrar distintas realidades sociales en México y en realizar acciones de apoyo comunitario en diversas regiones del país, lo que explica que momentos como este queden registrados en plena transmisión.
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Amenaza con machete 😱🔪 a Yulay durante entrega de juguetes en Guerrero 🎁👧🧒 Momentos de tensión se vivieron en el municipio de Tecoanapa, donde el youtuber Yulay fue amenazado con un machete mientras realizaba la entrega de juguetes a niñas y niños con motivo del Día del Niño. 🔴📹 El creador de contenido convivía con familias de la comunidad y repartía apoyos, generando una gran concentración de personas en la zona, cuando el ambiente cambió repentinamente. 🚨 De acuerdo con reportes, un hombre presuntamente en estado de ebriedad irrumpió en el lugar portando un machete, exigiendo más juguetes y lanzando amenazas contra el influencer, lo que provocó momentos de incertidumbre entre los asistentes. 😨⚠️ Ante la situación, Yulay mantuvo la calma y pidió a los presentes evitar cualquier confrontación, priorizando la seguridad de las familias y de los menores. 🙏 El incidente no escaló y fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas. ✅ Tras lo ocurrido, el youtuber continuó con sus actividades y posteriormente se trasladó hacia Acapulco, donde tiene previsto seguir con la entrega de apoyos como parte de su labor social. 🎥🤝♬ sonido original - El Cardinalito - El Cardinalito