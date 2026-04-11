Famoso exdeportista estadounidense muere tras lucha contra el cáncer

Browning Nagle, exmariscal de campo de la NFL, murió a los 57 años a causa de un cáncer de colon.

El exmariscal de campo Browning Nagle falleció este viernes, tras librar una batalla contra el cáncer de colon, dejando atrás una trayectoria marcada por el contraste entre su brillante carrera universitaria y los desafíos que enfrentó en la NFL.

Nagle, de 57 años, saltó a la fama en 1991 con la Universidad de Louisville, donde fue nombrado Jugador Más Valioso del Fiesta Bowl tras guiar a su equipo a una recordada victoria frente a Alabama.

Ese mismo año, los New York Jets apostaron por él en la segunda ronda del draft —con la selección número 34—, un turno que llegó apenas un puesto después de la elección de Brett Favre por los Atlanta Falcons. Las expectativas eran altas: los Jets lo veían como el mariscal de campo que lideraría su futuro.

Elegido en la segunda ronda del "draft" de 1991, un turno después de Brett Favre, Nagle pasó seis temporadas en la NFL con Jets, Colts y Falcons, en las que lanzó ocho pases de touchdown y 20 intercepciones. (AFP)

Pero su historia profesional tomó otro rumbo. En seis temporadas dentro de la liga, Nagle pasó por los Jets, los Colts y los Falcons, disputando apenas 14 juegos como titular. Sus números reflejaron las dificultades de adaptarse al nivel de la NFL: ocho pases de anotación frente a veinte intercepciones.

Aun así, el recuerdo de su etapa universitaria sigue intacto en Louisville. La institución expresó su pesar tras conocerse la noticia del fallecimiento, destacando el legado que dejó en su paso por el fútbol americano colegial.

“Su liderazgo y pasión por el deporte dejaron una huella imborrable en nuestro programa”, señaló el comunicado oficial del equipo.

Nagle, que durante su época de mayor brillo fue considerado una promesa del fútbol profesional estadounidense, es recordado hoy por su entrega en el campo y por el espíritu competitivo que lo acompañó tanto en los buenos como en los difíciles momentos de su carrera.