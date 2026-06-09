Famoso compositor de Dua Lipa y Britney Spears asesinado a puñaladas

El compositor británico Talay Riley, colaborador de Dua Lipa y Britney Spears, fue asesinado a puñaladas el 5 de junio en West Ham, Londres; el caso sigue bajo investigación.

El compositor británico Talay Riley, reconocido por trabajar con artistas como Dua Lipa y Britney Spears, fue asesinado a puñaladas el viernes 5 de junio, en West Ham, Londres, en un ataque cuyas circunstancias aún son investigadas por las autoridades.

Su identidad fue divulgada oficialmente el domingo mediante un comunicado, que también incluyó un mensaje de su familia.

“Mark era un hijo, hermano, tío y amigo muy querido. Trajo amor, luz y alegría a nuestra familia y a todos los que lo conocieron. Siempre recordaremos con cariño su bondad, su hermoso espíritu y su extraordinario talento”, expresaron sus allegados.

Riley dejó una huella significativa en la música pop contemporánea como compositor de varios, los cuales fueron éxitos interpretados por figuras como Britney Spears, Dua Lipa, Iggy Azalea, Jason Derulo y Tinie Tempah.

La familia de Talay Riley lo recordó como 'un hijo, hermano, tío y amigo muy querido', destacando su talento y el impacto que dejó en la música pop contemporánea. (Tomada de redes sociales)

Entre sus trabajos más destacados figura su colaboración con H.E.R. en el tema Lights On, incluido en el álbum de 2017 que le valió un Grammy a la artista.

La noticia provocó múltiples reacciones en la industria musical. Su hermano menor, el también productor Scribz Riley, compartió un emotivo mensaje en redes sociales acompañado de varias fotografías, en el que recordó la última conversación que sostuvo con el compositor.

Según relató, hablaron sobre “el futuro, mantener una actitud positiva y todo lo que aún nos quedaba por hacer”.

En la misma publicación agradeció las muestras de apoyo recibidas y destacó el impacto que su hermano tuvo en quienes lo rodeaban.

Diversas figuras del entretenimiento, entre ellas Stormzy y Leigh-Anne Pinnock, reaccionaron al fallecimiento con mensajes de condolencias. Por su parte, la cantante y productora Kamille también expresó su tristeza: “No puedo creer que se haya ido”, escribió.

“Cada vez que lo veía, me animaba, improvisaba conmigo, me hacía recordar por qué cantamos y por qué creamos. Estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de vivir una amistad así”, agregó.

En el ámbito judicial, tres personas fueron detenidas como parte de la investigación: dos hombres, de 24 y 27 años, y una mujer, de 25. Hasta el momento, las autoridades no revelaron sus identidades.

La Policía Metropolitana informó que, además del músico, otro hombre fue herido en el ataque, pero se encuentra fuera de peligro.