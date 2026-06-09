Viva

Famoso compositor de Dua Lipa y Britney Spears asesinado a puñaladas

La noticia provocó múltiples reacciones en la industria musical

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Por Fátima Jiménez
Dua Lipa y Britney
El compositor británico Talay Riley, colaborador de Dua Lipa y Britney Spears, fue asesinado a puñaladas el 5 de junio en West Ham, Londres; el caso sigue bajo investigación. (AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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