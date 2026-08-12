Famoso chef costarricense no pudo abrir su restaurante de pollo frito: ‘No cumplo con las regulaciones nacionales’

El famoso chef costarricense Sebastián Jara contó en redes sociales los motivos por los cuales no ha podido abrir su nuevo local de pollo frito en Heredia.

El cocinero recientemente dio la bienvenida a Chicken Frito, restaurante hermano del conocido Comida Callejera XL en Alajuela y del cual pretendía abrir un establecimiento en Heredia, pero no pudo.

Jara tenía todo listo para abrir en la provincia de las flores; sin embargo, no pudo cumplir su sueño: “No lo voy a poder abrir, no me dieron los permisos, no cumplo con las regulaciones nacionales”, explicó.

Esta situación, lejos de desanimarlo, lo alentó a buscar otro espacio para trasladar todo el equipo que tiene listo y emprender con su negocio. “Mi sueño era tener Chicken Frito en Heredia y no me lo permitieron”, expresó al mostrar que incluso había realizado remodelaciones al espacio para poder abrir.

El chef instó a quienes sean dueños de locales en Heredia a contactarlo para montar Chicken Frito. Pidió que fueran espacios de entre 300 y 400 metros cuadrados.

“Si se siguen preguntando por qué no he abierto en Heredia, ha sido por temas que yo desconocía que me quedan como lección; pero sí vamos a abrir en Heredia”, dijo.