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Famoso chef costarricense no pudo abrir su restaurante de pollo frito: ‘No cumplo con las regulaciones nacionales’

El cocinero Sebastián Jara soñaba con abrir Chicken Frito en Heredia, pero no se lo permitieron

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Por Jessica Rojas Ch.
chef Sebastián Jara
El chef costarricense Sebastián Jara es famoso por su restaurante Comida Callejera XL. (Archivo)







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Sebastián JaraChicken FritoChef costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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