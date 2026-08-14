Famoso cantante español muere de forma repentina al andar en bicicleta

Víctor Coyote lideró la banda Los Coyotes durante los años 80 y también desarrolló una reconocida carrera en el cómic y la composición audiovisual.

El músico, dibujante, guionista e ilustrador Víctor Coyote falleció el 13 de agosto, a los 68 años, cuando andaba en su bicicleta en el municipio de Marugán, en Segovia, España.

El artista se había trasladado a esa provincia para observar el eclipse solar del miércoles. La mañana siguiente salió a recorrer la zona en bicicleta, según los medios locales.

Los servicios de emergencia recibieron una alerta poco antes de las 10 a. m. por un hombre de unos 60 años que se encontraba inconsciente junto a una bicicleta. Al lugar acudieron un helicóptero sanitario de Sacyl y agentes de la Guardia Civil; sin embargo, fue declarado sin vida.

Nacido en Tui, Pontevedra, en 1958, Coyote construyó una trayectoria artística que combinó la música, el cómic, la ilustración, la escritura de guiones y la composición para producciones audiovisuales.

Su carrera musical comenzó en 1981 como líder de Los Coyotes, una agrupación relacionada inicialmente con la movida viguesa y, más tarde, con la escena madrileña de los años 80. Al frente de la banda alcanzó notoriedad con temas como Cien guitarras, Esta noche me voy a bailar y 300 kilos.

Aunque el grupo se movió en sus inicios entre el rockabilly y el punk, posteriormente incorporó ritmos latinos, como cumbia y merengue a sus composiciones de rock. Su discografía incluyó álbumes como Mujer y sentimiento (1985) y Las calaveras (1988). La agrupación se disolvió a comienzos de la década de 1990.

Coyote también participó como actor en la película ¡Átame! (1989), dirigida por Pedro Almodóvar. Además, compuso música para películas y producciones televisivas, entre ellas la serie Poquita fe.