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Famoso cantante español muere de forma repentina al andar en bicicleta

El artista se encontraba de visita en Segovia, España, para observar el eclipse solar

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Por Fátima Jiménez
víctor coyote
Víctor Coyote lideró la banda Los Coyotes durante los años 80 y también desarrolló una reconocida carrera en el cómic y la composición audiovisual. (Archivo. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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