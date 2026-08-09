Muere una leyenda de la NBA

Don Nelson -fallecido este 9 de agosto- recibió el año pasado el premio Chuck Daly de la NBA, que se entrega a figuras históricas del baloncesto estadounidense.

San Francisco, Estados Unidos. Don Nelson, segundo entrenador con más victorias en la historia de la NBA y cinco veces campeón como jugador con los Boston Celtics, murió este domingo a los 86 años, informó su familia.

Nelson formó parte de cinco equipos campeones de la NBA con Boston entre 1966 y 1976, y los Celtics retiraron su camiseta con el número 19.

Como entrenador, Nelson terminó con un récord de 1.335 victorias y 1.063 derrotas en sus etapas con Golden State, Milwaukee, Nueva York y Dallas entre 1976 y 2010. La marca había sido un récord de la NBA hasta que Gregg Popovich la superó en 2022.

Nelson, quien fue incluido en el Salón de la Fama del Básquetbol en 2012, nunca llegó a las Finales de la NBA como entrenador, pero será recordado como una figura histórica entre los técnicos.

“Nellie fue uno de los entrenadores más innovadores e influyentes en la historia de la NBA y una figura icónica en la historia de los Warriors”, declaró Golden State en un comunicado.

Steve Kerr, actual entrenador de los Warriors, también recordó a Nelson como un visionario cuya influencia perdura en la era moderna de la liga.

“Don Nelson desafió constantemente el pensamiento convencional, experimentó con diferentes alineaciones y estilos de juego, y vio posibilidades en el deporte que otros a menudo no veían”, estimó Kerr.