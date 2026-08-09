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Muere una leyenda de la NBA

El baloncesto de la NBA está de luto por el fallecimiento de un destacado entrenador y jugador

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Por AFP
Don Nelson -fallecido este 9 de agosto- recibió el año pasado el premio Chuck Daly de la NBA, que se entrega a figuras históricas del baloncesto estadounidense.
Don Nelson -fallecido este 9 de agosto- recibió el año pasado el premio Chuck Daly de la NBA, que se entrega a figuras históricas del baloncesto estadounidense. (ADAM PANTOZZI/Getty Images via AFP)







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