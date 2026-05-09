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Famoso actor mexicano habló maravillas de Costa Rica: vea lo que dijo del Pura vida y los chunches

El artista elogió varias características de nuestro país y aseguró que guarda con cariño varios recuerdos de los ticos

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Por Jessica Rojas Ch.
Omar Chaparro
El actor mexicano Omar Chaparro recibió en su casa en México a los presentadores del programa 'Pura Vida by Unik'. (Captura de video)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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