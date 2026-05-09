Famoso actor mexicano habló maravillas de Costa Rica: vea lo que dijo del Pura vida y los chunches

El actor mexicano Omar Chaparro recibió en su casa en México a los presentadores del programa 'Pura Vida by Unik'.

El actor y comediante mexicano Omar Chaparro, con más de 30 años de trayectoria, guarda recuerdos muy especiales sobre sus visitas a Costa Rica y eso lo dejó claro en el programa de YouTube Pura Vida by Unik, cuyos presentadores visitaron al artista en su casa y le hicieron varias preguntas sobre nuestro país.

En un ambiente relajado, tomando y comiendo, Chaparro recibió a los conductores del espacio para hablar sobre Costa Rica, sus costumbres y las palabras que identifican a los ticos en el mundo, lo que provocó una charla con anécdotas y muchas risas.

Además de conversar sobre lecciones de vida y su carrera artística, Chaparro dio sus conceptos sobre el Pura Vida, los chunches y el término tuanis.

“En 1892 llegó un francés a una isla (de Costa Rica) y agarró un mango, lo mordió y dijo ‘Pura Vida’ y ya, se quedó. No, ¿verdad?“, dijo Chaparro en tono de broma. Los anfitriones del programa lo tomaron entre risas y afirmaron que hay varias versiones sobre el origen de la famosa frase tica, pero que ellos prefieren que cada persona le dé su propia historia.

Comparó palabras ticas con su significado mexicano. Sobre mae, afirmó que era similar a wey. En el caso de chunche, dijo que entendía su significado como “cosas”.

Cuando le tocó definir “tuanis”, le costó un poco y se desvió con bromas; sin embargo, al final aceptó que no lo sabía. Sus entrevistadores le explicaron que correspondía a la expresión mexicana “chido”.

“Pura Vida habla de tantas cosas, puede ser tan profundo. Habla de la presencia, de estar aquí, de respirar, de agradecer. Puro, de que te conectas en la pureza que existe en el ahora”, manifestó sobre la expresión.

Entrando en seriedad, el artista manifestó que la primera vez que visitó nuestro país quedó en shock por la belleza de las mujeres. “La alegría, el servicio. Creo que congeniamos mucho la gente de Costa Rica con los latinos. Esta familiaridad, el ser servicial”, dijo.

Además, recordó que estuvo en San José y en algunas playas de Guanacaste. Narró que hace dos años pasó las fiestas de Año Nuevo en suelo tico y que de eso guarda buenas memorias.

Al cierre de la conversación, dijo que la palabra alegría le llega a la mente cada vez que piensa en nuestro país.