Famoso actor de ‘Volver al futuro’ demandado por agresión sexual: esto es lo que se sabe

Crispin Glover, recordado por su papel como George McFly en 'Volver al futuro', fue demandado en California por una exmodelo británica que lo acusa de agresión, fraude y explotación laboral.

Crispin Glover, conocido mundialmente por interpretar a George McFly en la icónica saga Volver al futuro, enfrenta una demanda civil en la Corte Superior de California. La acción fue presentada por una exmodelo británica identificada como Jane Doe, quien lo acusa de agresión, fraude, acoso, explotación laboral y otros daños.

Según el documento judicial, la mujer —diagnosticada con autismo y trastornos del ánimo— asegura que el actor la convenció de dejar su vida en Europa con promesas de una nueva oportunidad en Hollywood. Motivada por esas expectativas, vendió sus pertenencias, abandonó su apartamento y se mudó a la residencia de Glover, situada en el vecindario de Silver Lake, en Los Ángeles.

Una vez en Estados Unidos, sostiene la demanda, Jane Doe quedó aislada y pasó a depender completamente de él, mientras el actor supuestamente ejercía un control cada vez mayor sobre sus movimientos y relaciones personales.

La denunciante afirma que Glover “la obligó a convivir con él” y la sometió a “exigencias cada vez más extrañas e inapropiadas”, además de presionarla para trabajar sin remuneración y mantener una relación sexual.

El documento detalla que la situación derivó en desamparo, afectaciones a su salud mental y “falta de vivienda”, lo que —según la demanda— perjudicó también su reputación.

La demandante, identificada como Jane Doe, asegura que el actor la atrajo desde el Reino Unido a Los Ángeles con falsas promesas de trabajo. (Captura de película)

Uno de los episodios más graves habría ocurrido el 2 de marzo de 2024. Ese día, la mujer indicó que, tras manifestar su deseo de ir a una mezquita, Glover le advirtió que no podría volver a entrar a la casa si salía.

Cuando regresó, afirma, la puerta estaba cerrada y sus pertenencias —incluidas sus mascotas— quedaron dentro. Al intentar recuperar a sus gatos, el actor supuestamente la agredió, “causándole una herida y una cicatriz visible en el cuello”.

Tras el incidente, Glover llamó a la Policía y presentó una denuncia por allanamiento, además de solicitar una orden de restricción contra Jane Doe. Sin embargo, esa medida fue posteriormente desestimada, ya que el actor no se presentó a la audiencia, hecho que la parte demandante calificó como “malicioso y fraudulento”.

La demanda también menciona un encuentro previo en Alemania, en 2023, donde Glover habría mostrado una colección de artículos nazis y la habría presionado para mantener una relación sexual.

Por estos hechos, Jane Doe solicitó un juicio con jurado y una compensación por daños generales, especiales y punitivos, además del pago de los costos legales.

Ante las acusaciones, un representante del actor emitió un comunicado rechazando categóricamente la versión de la demandante.

“El señor Glover niega estas acusaciones infundadas de la manera más rotunda posible”, señaló su defensa. “La realidad es que el 2 de marzo de 2024, el señor Glover fue víctima de una agresión grave e injustificada por parte de Jane Doe en su residencia de Los Ángeles”.

El comunicado también sostiene que “el señor Glover llamó al Departamento de Policía de Los Ángeles, que acudió al lugar, investigó y detuvo a Jane Doe”. Según su equipo legal, estos hechos “están documentados en los registros policiales y en la orden de restricción presentada” en ese momento.

El caso se encuentra en una etapa inicial y todavía no se ha determinado si llegará a juicio ni se ha fijado una fecha para las audiencias.