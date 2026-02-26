Viva

Famoso actor de ‘Volver al futuro’ demandado por agresión sexual: esto es lo que se sabe

La mujer reveló en su demanda detalles impactantes sobre el caso

Por Fátima Jiménez
Volver al futuro
Crispin Glover, recordado por su papel como George McFly en 'Volver al futuro', fue demandado en California por una exmodelo británica que lo acusa de agresión, fraude y explotación laboral. (Captura de película)







Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

