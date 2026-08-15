Famoso actor de telenovelas fallece tras sufrir un derrame cerebral

El actor Román Walker Medina, conocido por su participación en producciones como Dos chicos de cuidado en la ciudad, Cambio de Vida y Las Aparicio, falleció la noche del jueves 13 de agosto, tras permanecer hospitalizado durante varios días.

La noticia fue confirmada por su hermano, Willy, quien días antes había informado sobre el delicado estado de salud del intérprete. “Un derrame cerebral y varias complicaciones”, indicó el familiar al pedir oraciones y buenos deseos para el artista.

Pese a los esfuerzos médicos y al acompañamiento de familiares, amigos y seguidores, Walker Medina no logró recuperarse de las complicaciones derivadas de su condición.

El velorio fue el 14 de agosto en una funeraria de Culiacán, Sinaloa, y sus restos fueron trasladados al cementerio principal de Navolato, localidad de la que era originario.

Carrera en televisión, teatro y docencia

Walker Medina desarrolló su carrera entre la televisión, el teatro y la enseñanza artística. Cursó estudios de Actuación y Dirección Escénica, formación que le abrió espacio en producciones audiovisuales y montajes teatrales.

Entre sus créditos figuran Dos chicos de cuidado en la ciudad (2003), Cambio de Vida (2007) y Las Aparicio (2010). También participó en las obras True West y Sin norte.

Además de su labor como actor, impartió clases de artes escénicas en instituciones educativas y culturales de Ciudad de México y Sinaloa. Su trayectoria lo vinculó con distintas generaciones de estudiantes y profesionales de las artes escénicas.