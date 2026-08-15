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Famoso actor de telenovelas fallece tras sufrir un derrame cerebral

Además de su carrera como actor, impartió clases de artes escénicas en instituciones de Ciudad de México y Sinaloa

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Por Fátima Jiménez
Román Walker Medina
El reconocido actor mexicano Román Walker Medina falleció el jueves 13 de agosto. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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