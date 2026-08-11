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Actor mexicano de ‘La rosa de Guadalupe’ firma orden de ‘no reanimación’ en su lucha contra la leucemia

El hombre solicitó la ortotanasia, término utilizado para que la enfermedad siga su curso natural, de manera cómoda y sin dolor posible

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Por Fiorella Montoya
Los médicos desahuciaron al actor Horacio Beamonte; por ello decidió firmar la Carta de Voluntad Anticipada.
Los médicos desahuciaron al actor Horacio Beamonte; por ello decidió firmar la Carta de Voluntad Anticipada. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Horacio Beamonte
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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