Actor mexicano de ‘La rosa de Guadalupe’ firma orden de ‘no reanimación’ en su lucha contra la leucemia

Los médicos desahuciaron al actor Horacio Beamonte; por ello decidió firmar la Carta de Voluntad Anticipada.

El actor mexicano Horacio Beamonte dio a conocer que tomó una importante decisión en su lucha contra la leucemia, enfermedad que lo llevó a firmar la carta de voluntad anticipada y la orden de no reanimación.

El hombre, conocido por sus interpretaciones en La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, explicó las razones de su decisión en una publicación en su Instagram.

“La voluntad anticipada es un derecho legal que permite a cualquier persona mayor de edad decidir de forma libre si acepta o rechaza tratamientos médicos que prolonguen la vida de manera artificial cuando padece una enfermedad terminal. En la Ciudad de México, este trámite regula la ortotanasia (muerte digna) y se puede realizar ante un notario público”, dijo.

El hombre explicó que no se trata de la eutanasia, pues este proceso hace que “el proceso de la enfermedad siga su curso natural con cuidados paliativos de la forma más cómoda y sin dolor posibles”.

Asimismo, la orden prohíbe compresiones en el pecho, choques eléctricos (desfibrilación) o tubos para respirar.

El actor confesó que desea vivir en paz sus días hasta que Dios así lo quiera.