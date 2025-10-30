Viva

Famosa periodista costarricense cuestionó a Laura Fernández: ¿Dónde está ese espíritu jaguar? (video)

La comunicadora apuntó contra la candidata por una actitud que, según ella, ha tenido con otros colegas: rehuir a espacios mediáticos

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Sesión solemne a las elecciones nacionales de 2026
Johanna Villalobos cuestiona a Laura Fernández, candidata del partido Pueblo Soberano, su ausencia en algunos espacios mediáticos. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezJohanna Villalobos
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.