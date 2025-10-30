Famosa periodista costarricense cuestionó a Laura Fernández: ¿Dónde está ese espíritu jaguar? (video)

Con todas las candidaturas presidenciales confirmadas, la época electoral ya calienta entre debates y entrevistas. Y en este panorama, una famosa periodista costarricense señaló en un video que Laura Fernández, una de las principales contendientes a ocupar la presidencia de Costa Rica, rehúye a los espacios mediáticos.

Johanna Villalobos, reconocida periodista e influencer tica, fue quien cuestionó a la candidata. Anteriormente, la comunicadora ya había revelado que el equipo de la candidata le canceló una entrevista, argumentando que les daba miedo que les hiciera una “pregunta trampa”.

Ahora, la comunicadora extendió su inquietud a sus seguidores, con un mensaje crítico, en el que hizo alusión a un episodio vivido en la pasada contienda electoral.

“Uno se pregunta, ¿dónde está ese espíritu jaguar?, ¿qué es lo que pasa?, ¿por qué está cancelando entrevistas a un montón de colegas periodistas? Me recuerda mucho a una excandidata, Lineth Saborío, que iba superbien en las encuestas, pero a la hora de debatir con otros candidatos, sus respuestas se quedaban cortas”, dijo la creadora de contenido.

Johanna Villalobos cuestionó a Laura Fernández

El comentario de Villalobos se dio un día después de llevar a su exitoso pódcast a Ariel Robles, del Frente Amplio, como parte de las entrevistas que realiza a los candidatos a la presidencia. De hecho, sus declaraciones fueron posteadas como respuesta a un usuario que la criticó por “meter sus narices en política”.

Johanna Villalobos tiene la intención de entrevistar a todos los candidatos presidenciales en su famoso pódcast. Sin embargo, Laura Fernández le canceló. (Captura de video)

El diálogo con Robles, al igual que le sucedió en el pasado con Claudia Dobles, desató varios ataques contra la influencer. Sin embargo, Johanna reiteró que esto no detiene su tarea de informar.

“Ojalá lo vean los incómodos: yo soy periodista, no una influencer de lifestyle. Quiero comunicar, quiero informar y más que eso estoy preocupada de ver que la gente ni le está dando la importancia necesaria a esto”, escribió.

LEA MÁS: Influencer recibió violento audio luego de entrevistar a Claudia Dobles: este fue el alarmante mensaje

“Además, me encanta incomodar y poner sobre la mesa temas de los cuales la mayoría no se atreve a hablar y estoy tratando de hacerlo con la mayor responsabilidad posible”, concluyó.

Ante consulta de La Nación, Fernando Brenes, jefe de prensa de la Campaña de Laura Fernández, aseguró que lo que dicho por Villalobos “es falso” y luego agregó: “Lamento que se preste al juego de la prensa canalla”.