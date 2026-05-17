Famosa artista no esperaba reacción de costarricenses ante promesa que le hizo a Costa Rica

Costa Rica se ha convertido en uno de los sitios favoritos de algunos cantantes internacionales, quienes encuentran en la naturaleza del país un lugar de absoluto descanso.

Esa es la sensación que obtuvo Kany García tras ofrecer dos conciertos en Parque Viva, celebrados el viernes 15 y sábado 16 de mayo, donde dio a sus fans dos horas de canto entre sus mejores éxitos.

“En la arena de Guanacaste escribí aquella promesa de volver a Costa Rica cada vez que el corazón necesitara refugio; lo que no pensaba es que pareciera que fueron los ticos los que sellaron el juramento de amarme con todos los poros de su alma”, publicó la artista puertorriqueña en sus redes sociales, junto a varias fotografías suyas en el país.

La cantante demostró ese amor en sus conciertos, los cuales describió como una “burbuja de amor”. También habló sobre la relación duradera y sana entre ella y sus seguidores costarricenses, que la reciben con los brazos abiertos cada vez que llega al país.

Costa Rica no solo ha sido refugio para Kany, sino que otros artistas como Louis Tomlinson o Shawn Mendes hicieron del país un nuevo hogar, ya sea para disfrutar de sus playas o sumergirse en un estudio a hacer música.