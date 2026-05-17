Viva

Famosa artista no esperaba reacción de costarricenses ante promesa que le hizo a Costa Rica

La puertorriqueña se une a la lista de otros cantantes que también han destacado esta particular situación

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Kany García tuvo dos noches mágicas en Parque Viva.
Kany García tuvo dos noches seguidas de conciertos en Parque Viva. (Instagram Kany García/Instagram Kany García)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kany García
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.