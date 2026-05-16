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Kany García envolvió a Costa Rica en una ‘burbuja de amor’ durante una primera cita inolvidable

La artista puertorriqueña cautivó a miles de seguidores con su potente repertorio musical e incluso le cumplió el sueño a una joven quinceañera en Parque Viva

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Por Fiorella Montoya
Durante el espectáculo, Kany García recordó con nostalgia cómo pasó de cantar ante apenas 40 personas en sus primeras visitas a Costa Rica y, ahora, presentarse en Parque Viva.
Durante el espectáculo, Kany García recordó con nostalgia cómo pasó de cantar ante apenas 40 personas en sus primeras visitas a Costa Rica y, ahora, a presentarse en Parque Viva. (Mario Madriz/Move Concerts/Mario Madriz/Move Concerts)







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Kany GarcíaSpotlightConciertos 2026
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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