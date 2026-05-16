Kany García envolvió a Costa Rica en una ‘burbuja de amor’ durante una primera cita inolvidable

Durante el espectáculo, Kany García recordó con nostalgia cómo pasó de cantar ante apenas 40 personas en sus primeras visitas a Costa Rica y, ahora, a presentarse en Parque Viva.

Kany García es electrizante. Se desliza por el escenario como si fuera su propia casa, los músicos su familia y el público, sin duda, un invitado especial que fue recibido con amor, besos al aire, guiños y una espectacular anfitriona.

Parque Viva se colmó de un público fiel que ha seguido a la puertorriqueña desde sus inicios; como ella misma recordó, desde aquellos días frente a 40 personas hasta llenar el Teatro Melico Salazar y ahora, llegar a dos noches mágicas en el Anfiteatro Imperial, primero este viernes y luego el sábado.

La primera cita se dio en medio de un escenario que parecía su hogar, que iba proyectando desde luces, ventanas y hasta naturaleza. Kany volvió a enamorar a quienes llamó una novia con la que tiene un romance para siempre.

“Buenas noches Costa Rica, qué ganas grandes tenía de decir esa frase. Qué amor tan grande y contundente el que nos tenemos. No es una historia efímera de vernos a primera vista y nos enamoramos y fuimos fugaces; Costa Rica no es así, es tan sólido lo que tenemos. Ha sido una novia que se valida, se valora y sabe de lo que está hecha”, dijo al inicio de su concierto.

Luego de entonar canciones como García, De puta madre y Para siempre, continuó hablando maravillas del país que la recibió con un gran amor, como aquel que se vive intensamente, con el corazón acelerado, entre lágrimas y con sonrisas.

“Hablo de Costa Rica como si hablara de una relación larga, duradera y que sabes que es para toda la vida, con raíces y cimientos”, dijo antes de pedirle al público que guarde sus celulares y use más el corazón.

Su pedido fue para quienes la siguen desde el principio, ya que siguió con la energía arriba con canciones que el público realmente deseaba escuchar: Óxido, Mundo inventado, Remamos y Me quedo sola.

La artista sorprendió, pues demostró que no solo es una gran compositora, sino que su talento se extendió a tocar la guitarra, el violonchelo y el piano, entre el juego de luces que dejaba todo el escenario en negro hasta una nueva canción que desataba los gritos.

García tenía energía de sobra. Por dos horas cantó, bailó y celebró con su público e incluso elogió a unos cuantos. Uno de los afortunados fue un hombre a quien describió como “un caballero” por abrazar a su mujer durante todo el concierto.

La artista recibió como regalo una camisa y siguió entonando una canción que la describe como una mujer intensa y que recuerda que en la complicidad y en las emociones del “momento más jodido está la grandeza de la vida”: Que vuelva.

Antes de su siguiente canción, De bien a mal, dio un mensaje de bienvenida a “su burbuja de amor” para quienes no la estaban pasando tan bien. Además, dio un mensaje sobre la salud mental, afirmando que está bien aceptar las emociones.

Entre regional mexicano y lágrimas

Hacia el cierre del concierto, las interpretaciones de los temas 'Te lo agradezco' y 'A la niña que fui' se convirtieron en los puntos más altos de la noche. (Mario Madriz/Move Concerts/Mario Madriz/Move Concerts)

En medio de la fiesta, el regional llegó al escenario y con él el despecho de los presentes. Incluso Kany y sus músicos disfrutaron de un shot de una bebida alcohólica antes de estas canciones.

Fue un desfile en honor a los corazones rotos y el buen querer. Primero cantó Fuera de servicio; la siguiente, Confieso, una de las favoritas; Muero y Lo que en ti veo fueron parte de ese set que se entonó a una sola voz entre los presentes.

La emotividad invadió el Anfiteatro, donde las lágrimas empezaron a florecer con los primeros acordes de Huir; seguida de una de las canciones que escribió en enero del 2020, Titanic, que logró que la atmósfera cambiara y pasara del calor al frío con una interpretación que pone la piel de gallina.

De inmediato, La gatita cayó como un rayo de luz para volver a encender el ambiente de golpe para continuar con el espectáculo. Luego, las emociones crecieron cuando García sacó de su repertorio canciones como Soy yo, Hoy ya me voy y Alguien.

Sobre el final, Te lo agradezco y A la niña que fui se cautivaron a la audiencia. La cantante le dedicó la segunda canción a una joven del público que portaba un cartel y una corona. Ella terminó con Kany y todo Parque Viva celebrando sus quince años en uno de los momentos más emotivos de la noche.

La velada terminó con la puertorriqueña brincando, cantando y una vez más demostrando que ella y Costa Rica tienen algo muy especial.