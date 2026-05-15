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Kany García alista dos noches de sus éxitos más íntimos en Costa Rica: guía clave para sus shows en Parque Viva

La propuesta reúne tanto sus temas recientes como canciones que se convirtieron en parte del cancionero latino

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Por Fátima Jiménez
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Kany García regresa a Costa Rica con su gira 'Puerta Abierta' y vuelve a confirmar su conexión con el público: la primera fecha en Parque Viva ya está agotada. (AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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