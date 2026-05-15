Kany García alista dos noches de sus éxitos más íntimos en Costa Rica: guía clave para sus shows en Parque Viva

Kany García regresa a Costa Rica con su gira 'Puerta Abierta' y vuelve a confirmar su conexión con el público: la primera fecha en Parque Viva ya está agotada.

Kany García vuelve a Costa Rica y, una vez más, la respuesta del público no se hizo esperar. A pocos días de sus presentaciones en Parque Viva, la artista ya colgó el rótulo de “agotado” para la primera fecha y mantiene alta la expectativa para el segundo concierto.

La cantante puertorriqueña se presentará este viernes 15 y sábado 16 de mayo en el Anfiteatro Imperial con su gira Puerta Abierta, un espectáculo que recorre distintas etapas de su carrera y que apuesta por una conexión más cercana con el público, marcada por letras introspectivas y emocionales.

Lejos de ser un show más en su agenda, la propuesta reúne tanto sus temas recientes como canciones que se convirtieron en parte del cancionero latino, entre ellas Hoy ya me voy, Alguien y Para siempre. Esa mezcla es, precisamente, la que sostiene su vigencia y le permite mantenerse como una de las voces más reconocidas del pop en español.

Para quienes planean asistir el sábado, las entradas continúan disponibles en eticket.cr, con precios que van desde ¢35.800 hasta ¢77.500, ya con cargos incluidos. Además, existe la opción de compra mediante tasa cero con tarjetas BAC.

Tome en cuenta que, en ambas fechas, el movimiento en Parque Viva comenzará desde temprano. Las puertas de las plazas abrirán a las 4 p. m. con oferta de comidas y bebidas, mientras que el ingreso al anfiteatro está previsto para las 5 p. m. El concierto iniciará a las 7 p. m.

En términos logísticos, los accesos 2 y 4 estarán habilitados para vehículos particulares. El acceso 3 funcionará únicamente para dejar pasajeros y el parqueo tendrá un costo de ¢8.000, con opción de pago anticipado o el mismo día del evento.

Una carrera construida desde la honestidad

Encarnita Kany García de Jesús (Puerto Rico, 1982) irrumpió en la música tras su paso por el reality show boricua Objetivo fama, pero fue con su disco debut, Cualquier día, que encontró una voz propia dentro de la industria. El tema Hoy ya me voy no solo la catapultó a la fama, sino que se convirtió en una referencia generacional sobre el desamor.

Desde entonces, su discografía creció de forma consistente con títulos como Boleto de entrada, Kany García, Limonada, Contra el viento y Mesa para dos, este último reconocido con un Latin Grammy. En paralelo, construyó una identidad artística centrada en la honestidad emocional, abordando sin filtros temas como la vulnerabilidad, la autoestima y las relaciones.

Esa evolución también se percibe en canciones como Confieso, Remamos y DPM (De Pxta Madre), donde su narrativa se vuelve más directa y personal, conectando con nuevas audiencias sin perder la esencia que la caracteriza.

A lo largo de su trayectoria acumuló seis Latin Grammy y colaboró con artistas de distintos estilos, entre ellos Tommy Torres, Residente, Camilo, Carla Morrison y Mon Laferte, ampliando su alcance dentro de la música latina.

Un vínculo que se mantiene

El paso de Kany García por Costa Rica no es nuevo. La artista se presentó en el país en dos ocasiones (2024 y 2022) y logró construir una relación cercana con su público, que suele responder con llenos totales y una participación particularmente emotiva durante sus conciertos.

Ese vínculo vuelve a evidenciarse con esta nueva visita, en la que, una vez más, sus canciones parecen encontrar eco en el público local. Con una fecha agotada y otra en camino, su regreso se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del fin de semana.