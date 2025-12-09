Kany García vuelve en concierto a Costa Rica: vea aquí los detalles del show

El último concierto de Kany García en Costa Rica sucedió en febrero del 2024. Ese show se realizó en Parque Viva.

Un nuevo concierto se suma a la lista de espectáculos internacionales pactados para el 2026 en Costa Rica. La artista puertorriqueña Kany García vuelve a nuestro país para encantar a sus fans con sus grandes éxitos, según confirmó la productora Move Concerts.

La intérprete de temas como Hoy ya me voy, Para siempre y Confieso, tocará sus canciones en Parque Viva, el 15 de mayo.

Los detalles de la venta de entradas y precios los informará la producción en los próximos días. Lo que se sabe hasta el momento es que los boletos se podrán comprar en el sitio eticket.cr.

La última presentación de García en nuestro país sucedió en febrero del 2024. En esa ocasión, el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva fue testigo de un recital cargado de emoción, fuego y mucha alegría.