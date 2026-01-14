Kany García en Costa Rica: ¿Cuándo salen a la venta las entradas para su concierto y qué precios tienen?

El último concierto de Kany García en Costa Rica fue en febrero del 2024; en esa ocasión también cantó en Parque Viva.

La puertorriqueña Kany García regresará en concierto a Costa Rica con un espectáculo cargado de potencia, amor, desamor y mensaje positivo, el cual se presentará en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva.

La cita con la intérprete de Confieso será el 15 de mayo y la productora Move Concerts ya anunció cuándo salen a la venta las entradas para el show y qué precio tendrán.

García vuelve a suelo tico en el marco de la promoción de lo que será su noveno disco de estudio. Los boletos estarán en preventa para clientes de las tarjetas AMEX, el viernes 16 y sábado 17 de enero. Los tarjetahabientes de BAC podrán comprar tiquetes el domingo 18, lunes 19 y martes 20. La venta para todo tipo de pago se habilitará el miércoles 21. Las entradas se pueden adquirir en el sitio eticket.cr a partir de las 10 a. m.

Kany García y Debi Nova juntas en concierto

Precios y localidades de las entradas para el concierto de Kany García

Move Concerts informó los precios y las localidades para el concierto de la artista en el país:

Sectores 501-505-401-405: ¢35.800.

Sectores 502-504-402-404: ¢43.000.

Sectores 503-403: ¢53.700.

Sectores 101-103: ¢59.700.

Sector 102: ¢65.600.

Sector 102 (Platinum, primeras 10 filas): ¢77.500.

Todos los precios incluyen los cargos por servicio e impuestos. La producción aclaró que el show es para todo público y que los menores de edad deben ir acompañados por un adulto.