Famosa actriz se operó los ojos para cambiarles el color: ¿cuánto le costó la cirugía?

La actriz Alma Cero confesó que la razón para operarse los ojos fue la vanidad.

La actriz mexicana Alma Cero y su esposo Enrique Orozco se sometieron a una costosa cirugía para cambiar el color de sus ojos. Así lo informó la artista, reconocida por papeles en María de todos los ángeles y Príncipe del barrio, en una entrevista con el medio De primera mano.

Ella cambió el color café de sus ojos y ahora luce una mirada tono jade. Su marido eligió un tono azul intenso.

“Tenía un problema con la forma de mi ojo, pero la verdad es que se corrigió mi vista, sin querer”, contó la artista en la charla con De primera mano.

El procedimiento consiste en colocar un mineral en el interior del ojo, lo cual modifica el color del iris. La intérprete afirmó que para ella la cirugía fue indolora y que como efecto secundario desarrolló, por el momento, sensibilidad a la luz.

LEA MÁS: Maribel Guardia se recupera de una operación que se hizo tras el resultado de una biopsia

Aunque la actriz no sintió dolor, su esposo sí. “Yo sí sufrí”, manifestó en la misma entrevista.

La razón principal de Alma para realizarse la operación fue por vanidad, afirmó. “Salí ganando. Se terminó corrigiendo, es el único doctor en el mundo que lo hace, es ruso. Te abre el iris y al salir de ahí no veía nada porque entra toda la luz, pero abren el iris para ver si eres candidato o no a la operación”, contó.

¿Cuánto vale una operación para cambiarse el color de los ojos?

Según Alma Cero, el procedimiento tiene un alto costo económico.

La pareja, según dijo la mexicana, pagó entre $12.000 y $20.000.

La también presentadora de televisión agregó en la entrevista que decidió hacerse la cirugía, ya que muchas veces debía usar lentes de contacto para interpretar a sus personajes.