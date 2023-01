Maribel Guardia se recupera de una operación que se hizo tras el resultado de una biopsia

Maribel Guardia se recupera en su casa tras una cirugía, la cual había adelantado diciendo que “tenía que hacerse un arreglito por salud”. Si bien medios internacionales, como People en Español, señalan que la artista fue intervenida para retirarle un tumor, ella nunca mencionó ese término.

Fue en diciembre cuando Guardia comentó que debía entrar al quirófano. En ese momentos varios medios mexicanos la abordaron para saber cómo estaba su hermana, doña Vilma Chacón, a quien ve como una madre y que fue operada tras ser diagnosticada con cáncer de mama.

Maribel Guardia siempre se mantiene muy pendiente de la salud de su hermana Vilma, a quien ve como una madre desde que ella tenía 9 años. Foto: Instagram.

“Yo también me he hecho varios examencillos. Por ahí tengo que hacerme algún arreglito también, creo que en enero. Es una operación que tengo que hacerme. Gracias a Dios no (es delicado), porque hice la biopsia y estaba bien, Dios bendito”, detalló Maribel, quien recalcó que el tema era de salud y no estético.

Maribel Guardia al quirófano en enero, tras hacerse una biopsia

La costarricense, quien tiene 63 años y vive en México, dijo en esa oportunidad que no sabía si la cirugía sería ambulatoria. Lo que sí enfatizó es que no se la realizaría por “nada grave”.

Este 12 de enero, fue su hijo Julián Figueroa quien contó cómo se encuentra su mamá tras la operación. El cantante brindó declaraciones al medio mexicano Hoy.

“Está muy bien, gracias a Dios, muy bien, está en la casa recuperándose, pero está casi como si nada”, expresó.

Figueroa agregó: “No fue nada grave. Se siente muy bien, está recuperándose súper bien, cualquier operación digo, es algo molesto, pero la recuperación la está llevando muy bien”.

Hasta ahora, la reconocida artista no ha manifestado nada relacionado al tema en sus redes sociales.