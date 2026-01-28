Famosa actriz revela por qué su esposo se niega a ver la serie en que sale: ‘No puedo mirarte así’

A diferencia de su personaje Isobel Castille, a quien describe como una jefa fuerte e implacable, Alana de la Garza asegura que en la vida real es una mujer relajada y casera.

El mundo de las series de acción policíaca continúa ganando espacio entre quienes son amantes de las investigaciones, las balas y los dramas dentro de las estaciones de policía; tal como lo muestra la octava temporada FBI, serie de Universal+ que llegó a las pantallas el 8 de enero.

La actriz Alana de la Garza, de 49 años, habló con La Nación sobre los nuevos retos de la temporada, su personaje y el cómo afronta ella y su familia real las escenas cargadas de peligro en las que interviene Isobel Castille, la agente especial que interpreta en la serie.

Acostumbrada a estos trotes, pues en el pasado tuvo apariciones en series como La ley y el orden, Criminal Minds: Beyond Borders y CSI: Miami, Alana es una intérprete todoterreno. Tal parece que hubiera nacido para brillar en el género y los productores lo saben.

No por nada la llamaron para protagonizar FBI, serie creada por Dick Wolf que se emite desde el 2018. Para quienes no lo conocen, es un drama que sigue el trabajo de la oficina del FBI de Nueva York, centrado en casos de terrorismo, crimen organizado y contrainteligencia.

Para quienes siguen de cerca la serie, recordarán que en la temporada siete, la última que se emitió, hubo un sorpresivo final: un grupo extremista intentó tomar el control de la agencia y fue justamente Isobel quien resultó herida.

“¡Me encantó el final! Fue muy difícil no revelar nada, incluso cuando mi familia y amigos decían: ‘Espera, ¿qué acaba de pasar?’. Y yo: ‘Se supone que no debo decir nada’. Pero fue muy divertido y desafiante de interpretar. Me encanta hacer un poco más de acción, con el pelo revuelto y sangre en la cara”, afirmó en la entrevista.

A pesar de este amor por la acción, su familia tiende a tragar grueso en cada escena, sobre todo si implica ver a su ser querido —hecho personaje— herido de gravedad.

“Al llegar a casa, mi marido me decía: ‘Dios mío, lo que te hacen’. De hecho, le envié una foto durante el rodaje y me dijo: ‘No quiero verla, no puedo mirarte así’. Y yo le dije: ‘No es real, cariño, está bien’”, narró como parte de sus anécdotas en el campo de la actuación.

Alana de la Garza, de 49 años, interpreta a la agente especial Isobel Castille en 'FBI'. Ella afirma sentirse muy orgullosa de representar a la mujer latina en la pantalla. (Cortesía CBS/Cortesía CBS)

Alana, el personaje y la persona

Puesto que su personaje es fruto un guion aprendido, salido de la mente de un ‘volado escritor’, Alana deja claro que la policía que interpreta es muy diferente a ella misma.

“Isobel es un poco más sensata, directa y franca. Es la jefa y tiene una fuerza sin complejos, lo cual me encanta porque yo no soy tan así en la vida real. Es dura y, aunque no siempre esté de acuerdo con la decisión que debe tomar, se entrega por completo porque es lo correcto”, confiesa.

En comparación con su personaje, Alana afirma que en la vida real ella es el tipo de persona que le gusta usar chanclas, camisetas sin mangas y tomar café frío. Nada complicada.

Eso sí, Alana no teme en hacer una fuerte advertencia: “Diré algo: si te metes con mis hijos, probablemente conocerás a la Isobel que llevo dentro. Soy muy protectora. Para que el personaje sea creíble, tengo que sacar esa ‘chica dura’ que vive en algún lugar dentro de mí, aunque no sea quien elijo ser todos los días”, comentó.

Un detalle importante es que De la Garza es madre e hija de un padre mexicano y una madre irlandesa; por lo que se siente orgullosa de representar a la mujer latina y hacer sentir orgullosa a sus niñas.

“Es un regalo representar a una latina que es elocuente, franca, sin complejos y vulnerable al mismo tiempo. Tengo dos hijas pequeñas y me encanta que pueden admirarme y decir: ‘¡Esa es mi mamá!’”, cuenta orgullosa Alana.

Con respecto a FBI, serie que se transmite a través de Universal+, en sus canales Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality, afirma que su éxito viene de la manera en que estas producciones atrapan a su público.

“Creo que Wolf Entertainment hace algo muy especial: crean minipelículas de una hora completamente entretenidas. Sientes que te cuentan una historia con la que te identificas y aprendes detalles de cada personaje; son esos pequeños detalles los que me parecen geniales”, finalizó Alana.