Joven de Tilarán que vendió collares para pagar el alquiler en México tendrá su primer protagónico en Televisa

El tilaranense David Ulloa dejó su vida en Costa Rica hace tres años, para formarse en la famosa escuela de actuación de Televisa. Al llegar a México, incluso tuvo que vender collares para costearse el alquiler de su vivienda.
Sin embargo, hoy todo es muy distinto para él, pues y gracias a aquellos esfuerzos la vida le sonríe.
Según adelantó Ulloa a La Nación, le llegó la oportunidad que todo actor en su lugar espera: protagonizar una producción de la famosa cadena mexicana. Se trata de una serie juvenil, aun sin nombre confirmado, de 20 capítulos. Esta se estrenará en abril de 2026 a través de Canal 5 y la plataforma digital Vix.
El joven costarricense interpretará a Kevin, un apasionado del k-pop que sueña con ser bailarín de ballet. Las grabaciones de la serie, afirmó Ulloa, darán inicio en dos semanas y actualmente ya se encuentra recibiendo talleres.
“Estoy muy agradecido y feliz. Fue un proceso muy duro de castings, de aproximadamente un mes; fue muy reñido. Para los protagonistas es muy difícil quedar y no pensé que la oportunidad me iba a llegar tan rápido”, comentó.
“Pero bueno, aquí estoy, agradecido con Dios y la vida de que las oportunidades se sigan dando”, agregó.
De Tilarán a México
El artista se graduó como actor, bailarín y cantante en el Centro de Educación Artística Eugenio Cobo (CEA), de Televisa. Este proceso lo inició a principios de 2022 y fue un salto de fe, pues cuando supo que fue aceptado en esta academia renunció a su trabajo como periodista, tomó sus ahorros y se fue a vivir a Ciudad de México.
“Cuando me dan la noticia le conté a mi familia, que se asusta y se asombra, pero era una decisión inevitable. Eso me decía mi mamá, que yo me tenía que ir porque ella sabía que yo estaba destinado a eso; y esa ha sido la premisa que ha utilizado toda mi familia para apoyarme”, relató el costarricense a La Nación, en junio de 2024.
A pesar de que en el centro de formación estudian con una beca, sus primeros meses fueron complicados económicamente, pues él debía costear su alquiler y el resto de gastos personales.
“Vendía collares, comida y actuaba en fiestas infantiles para pagar mi alquiler. Lo hacía en las noches y los fines de semana, porque la escuela es de 8 a.m. a 8 p.m. Por dicha es gratuita, porque te becan como una inversión a futuro para que seas parte de sus proyectos”, explicó en aquel momento.